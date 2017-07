OuiShare Fest : l'économie collaborative au service des villes du monde

Villes de tous les pays, unissez-vous ! » C’est le slogan du festival « OuiShare Fest » organisé pour la cinquième fois à Paris, du 5 au 8 juillet. Créé en 2012 par un collectif parisien, ce festival soutenu par la ville de Paris, est aussi organisé à Rio (Brésil) et Barcelone (Espagne) depuis deux ans. Organisé de manière participative ce festival, véritable lieu de rencontre pour les citoyens du monde, s’intéresse surtout aux « réseaux de villes, villes fabricantes, villes collaboratives, collectifs urbains de la réinvention » à travers des rencontres et conférences, avec 200 experts venus de toute la planète.



Sans se détacher de la ville digitale, les organisateurs veulent surtout démontrer que ce sont d’abord les citoyens qui rendent la ville intelligente. « Dans le contexte de l’agitation politique actuelle, les villes et les citoyens sont au cœur de la prochaine grande transformation », indiquent les organisateurs.



Cette année encore, le « Oui Share Fest Paris » accueillera des visionnaires, des entrepreneurs et des initiateurs de mouvement qui auront à cœur d’explorer comment les technologies numériques et une culture plus collaborative peuvent répondre aux grands défis de notre époque. C’est d’ailleurs d’économie collaborative qu’il sera question pendant ces trois jours intenses.



« L'annonce de Donald Trump, le 1er juin dernier, qui disait que les États-Unis se retireront de l'Accord de Paris, a indigné le monde entier », poursuivent les organisateurs. Des maires de grandes villes réunis dans une organisation appelée « Mayors National Climate Action Agenda », ont décidé de passé outre et de continuer les actions entreprises pour lutter contre le réchauffement climatique. Cette situation qui interpelle, est peut-être le signe d’un changement décisif à venir dans lequel les villes ne seraient plus le second acteur politique qu’elles sont aujourd’hui. « Dans un contexte de crise démocratique, de frontières floues et d'États en ruine, notre avenir pourrait bien être formé de villes en réseau, celles qui auront relevé le défi ».