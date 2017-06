Paranocta®, l’éclairage autonome et connecté qui fait reculer la nuit

Les nostalgiques des feux de camps à la plage, au son de la guitare, vont pouvoir retrouver l’ambiance de leurs années d’insouciance. Paranocta® la première lampe de loisir, autonome et transportable, imaginée par un couple de décorateurs de Saint Jean de Linières, au nord-est d’Angers, va leur permettre de revivre ces bons moments et d’en profiter encore pendant des années», expliquent Hilda et Stéphane Ponge, deux entrepreneurs angevins qui ont fait leurs premières armes dans la grande distribution et la gestion de ballons captifs tels ceux du parc André Citroën à Paris ou Terra Botanica à Angers. La tête dans les nuages, Stéphane Ponge est même pilote de montgolfière. «», commente-t-il en retraçant sa vie d’entrepreneur.Du ballon captif il est passé par le ballon d’éclairage, concevant même un prototype sans fils, avec une valise bourrée de batterie pour alimenter la lampe halogène installée à l’intérieur. C’est de là qu’est née l’idée de Paranocta®. «», poursuit Stéphane Ponge.Il aura fallu attendre quelques années et un retour vers leur province natale, l’Anjou, pour qu’ils se lancent d’abord dans des dalles de jardin décorative en verre sous la marque, puis dans l’étude de la lampe autonome et connectée. «», explique Hilda Ponge. Un produit de bonne facture, loin des fabrications asiatiques.Le prototype du bloc lumière, le plus complexe à réaliser, a été étudié à laà Angers. Le bloc diffuseur en plastique injecté a été créé en Pays de la Loire et le mat démontable en alu laqué qui permet de fixer l’ensemble pour une diffusion plus aérienne, est fabriqué en Alsace.