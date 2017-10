Pendant le WEF et la Connected Week d’Angers, on parlera aussi Smart City

Les drapeaux aux couleurs du WEF sont déjà installés aux abords de l’espace culturel « Le Quai » où se tiendra le centre opérationnel de l’événement. La Connected Week, une semaine dédiée aux technologies numériques et à l’Internet des Objets (IoT) est organisée pour l’occasion, du 21 au 28 octobre 2017.



De nombreuses entreprises impliquées dans l’écosystème numérique seront présentes dans les halls, salles de spectacle et chapiteaux, avec des ateliers, des conférences, des débats. Mais aussi en divers lieux de la ville, puisque plusieurs structures : l’ESEO avec son colloque de l’IoT et l’Ecole Supérieure d’Agriculture avec l’ESAConnect, entre autres, ont décidé de se rapprocher de l’événement afin de faire de la ville un haut lieu des technologies numériques.



La Plateforme d’Aménagement de la Ville Intelligente et Connectée (PAVIC), une association angevine qui regroupe les collectivités, plusieurs écoles d’enseignement supérieur et des entreprises régionales et nationales, s’inscrit également dans cet événement technologique. Cette structure qui a choisi la voie de l’expérimentation pour faire d’Angers une ville intelligente qui répond, par l’intermédiaire de la technologie numérique et l’IoT, mais aussi par les actions collectives de citoyens, aux besoins des usagers, débattra sur le thème de « la Smart City, entre marketing et réalité » avec un plateau d’experts et de représentants des grands groupes impliqués dans la démarche de ville intelligente.



Au cours de ce « Forum », organisé le vendredi 27 octobre, de 9h à 12h, dans la salle 400 du Quai, douze intervenants considérés comme des acteurs incontournables dans le domaine de l’aménagement de la ville et des territoires, exposeront leur point de vue et débattront sur un sujet que les citoyens, usagers par principe de la ville intelligente, tentent de se réapproprier. Ces derniers démontrant que l’intelligence de la ville est en premier lieu celle de ses habitants, la technologie n’étant alors qu’un outil à leur disposition.



« Tous les acteurs de l’économie sont aujourd’hui impactés par le changement de maturité et d’implication des usagers », explique Reynal Werquin, directeur opérationnel de PAVIC. « Les grands opérateurs nationaux, les collectivités, sont contraints de repenser leur stratégie d’aménagement des territoires face à l’arrivée de ces nouveaux acteurs que sont les collectifs citoyens ».



Ce Forum privé est réservé aux membres de l’association et leurs invités.



Interviendront au cours de ce Forum :



- Spencer HIZEN / EMEA Director at Ruckus Wireless

- Orsolya SADIK - ROSNYAI / International Innovation Marketing Expert

- Laurent GERAULT / Conseiller régional Pays de la Loire

- Claire GRECO / Business Developper Digital Veolia

- Olivier BIANCARELLI / Directeur solutions décentralisées pour villes et territoires Engie

- Isabelle MARI / Director Stratégic Projects, Data and User Innovation JCDecaux

- Tony CANADAS / Président association La Ville Intelligente Citoyenne

- Eric LEGALLE / Directeur général d'Issy Media

- Pascale LUCIANI - BOYER / PDG fondatrice de NeoXpective

- Luc BELOT / Expert SmartCity - consultant transitions numériques

- Jean-Michel BILLAUT / Chairman of the Advisor Board Mediawen international

- Renaud PROUVEUR / Founder and CEO Spallian