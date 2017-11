Première en France : Montgenèvre lance le concept de « Smart Station » de montagne

Connectés à la ville, les skieurs et randonneurs les seront désormais à la montagne, le concept de territoire intelligent gagnant désormais les massifs français. La station de Montgenèvre, située dans le département des Hautes-Alpes, à la frontière franco-italienne, doyenne des stations de sports d’hiver françaises, a profité du Salon des Maire et des collectivités pour inaugurer avec l’opérateur Orange Business Services un concept de station connectée. Ce principe répondra aux besoins de touristes de plus en plus équipés grâce à une application mobile multiservices et la mise en place d’un réseau WiFi performant et gratuit sur l’ensemble de la station. Les données collectées par l’intermédiaire de ces services, selon le principe du Big Data contribueront au développement économique et touristique de la station.



Devenant la première station développant une véritable stratégie « smart cities » unique, Montgenèvre poursuit un triple objectif : « densifier l’expérience de la montagne, faciliter la vie des résidents et des visiteurs tout en assurant le développement économique et touristique de la sation station ».



« Pour Montgenèvre, devenir une Smart Station, c’est offrir les meilleures conditions de vie et de loisirs pour tous les usagers de la station, qu’ils soient touristes ou résidents. C’est renforcer l’activité économique et sociale de notre territoire et répondre aux enjeux de la ville de demain, de façon durable », a déclaré Guy Hermitte, Maire de Montgenèvre, lors de l’inauguration organisée dans le cadre du Salon des Maire et des Collectivités.



« Orange, à travers son entité Smart Cities, est fier de mettre son savoir-faire autour de la transformation digitale des villes et des territoires au service de Montgenèvre, en proposant des solutions innovantes de connectivité, d'applications mobiles et d'analyse de données pour le bénéfice des touristes et des résidents » a confirmé Delphine Woussen, Directrice Smart Cities chez Orange Business Services. L’application dont la mise en activité démarre en décembre, pour la saison hivernale, est évolutive et va s’enrichira au fil de l’eau pour proposer une expérience au plus près des besoins des utilisateurs.