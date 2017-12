Quelles sont les villes françaises championnes de la Smart City.

La ville de demain s’invente aujourd’hui », déclare-t-on chez Nexity. « Alors que les usages et les besoins ne cessent d’évoluer, nous sommes convaincus du rôle de l’innovation pour y parvenir. Pour nous cette innovation doit être ouverte, humaine, partagée, au service du bien-être individuel et collectif ». Pour anticiper ce que demain sera fait, la société immobilière a lancé « Nexity Lab », « un expérimentateur à taille réelle, à disposition de nos clients et collaborateurs au sein de notre siège parisien, il présente des services dont le but est de faciliter le quotidien de tous ». Cette entité est donc au premier plan des aménagements entrepris par les collectivités, lesquels tendent vers le concept de ville intelligente, astucieuse et créative avec une recherche de rationalisation des coûts pour les gestionnaires et la prise en compte des usages des habitants.



A ce jour, en France, selon Nexity Lab, 25 villes françaises, métropoles et communautés urbaines, plus ou moins importantes développent des services dits « intelligents », pour leur propre entité mais aussi à l’attention des habitants. 23 de ces 25 territoires urbains ont moins de 250 000 habitants. 23 villes ont également nommé une personne en charge leur démarche globale de Smart City. Grace aux aménagements mis en place, les villes concernées réalisent une économie totale de 9.2 millions d’Euros.



Parmi les réalisations les plus courantes on retrouver la mise à disposition des données publiques (Open Data), les réseaux WiFi publics, les « Smart Grids », les plateformes citoyennes participatives, la dématérialisation des services publics (e-administration), des Fablab, des formations numériques et même des écoles spécialisées, du mobilier urbain communicant, …



Quelles sont les six premières villes qui s’investissent dans une démarche de ville intelligente ?



En tête des villes les plus en avance dans le domaine : Lyon (championne d'Europe) avec notamment l’aménagement des Quais de Saône et du quartier Confluence avec un fort développement des smart grids et d’expérimentation en matière de mobilité et de bâtiments intelligents, Nantes avec un nombre important d’applications qui facilitent la vie des usagers et un bon réseau haut débit, Montpellier qui s’oriente vers la gestion de l’eau, des risques et de la mobilité, Issy-Les-Moulineaux avec ses espaces publics intelligents, l’éco-quartier du fort d’Issy, et un développement des espaces verts, Lille avec un campus universitaire pour expérimenter la Smart City, et Dijon pour sa gestion centralisée de l’espace public.