Renforcer les outils des collectivités pour de nouvelles missions

Le partenariat d’innovation a été créé dans le but de résoudre les difficultés observées dans le recours aux outils de l’achat public avant commercialisation (APAC) et de marché de recherche et développement (R&D). Dans ces marchés, la phase de recherche et développement était décorrélée du marché d’achat. Le partenariat d’innovation vise à permettre à l’acheteur public de nouer des coopérations de long terme avec des opérateurs économiques, depuis le développement jusqu’à l’acquisition de la solution innovante sans qu’il soit nécessaire de passer deux marchés distincts pour les deux phases.Cependant, les conditions de recours à ce type de contrat sont strictes, fixées par le décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.. Des entretiens menés par la mission et des articles juridiques existants, il apparaît que la procédure, relativement jeune dans l’éventail des outils de la commande publique, semble peu utilisée. La mission n’a rencontré aucune collectivité ayant conclu un tel partenariat.Plusieurs freins existent, notamment liés à. Deux, pourtant peuvent être levés.Le premier concerne l'obligation de prouver que. La mission propose de remplacer cette obligation par une obligation procédurale. La collectivité devra alors prouver qu'elle a suivi la procédure lui permettant d'évaluer si des solutions existent, ce qui devrait limiter l'incertitude juridique.Le second frein est la lecture extensive du délit de favoritisme retenue par la jurisprudence. La mission propose donc de réintroduire une intention dolosive dans la caractérisation pénale du délit de favoritisme, toujours avec pour ambition de décroître l'incertitude juridique.Pour limiter l'incertitude juridique pour la commande publique innovante, je propose de compléter l’article 93 du décret du 25 mars 2016 pour préciser la disposition « qui répondent à un besoin ne pouvant être satisfait par l'acquisition de produits, services ou travaux déjà disponibles sur le marché » et l’assortir d’une obligation procédurale.Je propose également de modifier la rédaction du délit de favoritisme en réintroduisant un élément d’intentionnalité dans l’article 432-14 du code pénal.Les collectivités préférant ne pas avoir recours au partenariat d'innovation se tournent vers les outils classiques de la commande publique mais semblent ne pas utiliser l'ensemble des possibilités qui leur sont offertes. En particulier, la mission recommanderait aux collectivités de, d'autoriser explicitement les variantes et d'utiliser davantage les marchés à tranchesL'utilisation incomplète de la commande publique amène les collectivités à contourner ce qu'elles perçoivent comme des contraintes en utilisant des dispositifs d'expérimentation. Si l'expérimentation se justifie entièrement lorsqu'il s'agit de tester des produits ou des services innovants qui correspondent aux besoins du territoire ou des habitants, elle ne saurait, en revanche, se substituer à une stratégie construite et articulée de smart city. Elle ne constitue pas un substitut acceptable à la commande publique et ne peut pas non plus tenir lieu de subvention.Pourtant, les EPCI l'utilisent à cette fin pour compenser la perte de la compétenceéconomique, transférée à la région par la loi NOTRe. À ce titre, il semble utile de redonner une marge de manoeuvre aux EPCI, en leur ouvrant la possibilité d'accorder des subventions sur les projets d'innovation territoriale.Merci à Luc Belot pour ce rapport que vous pouvez retrouver dans son intégralité (PDF) en cliquant sur ce lien : Rapport de la Smart City au Territoire d'Intelligence(s)