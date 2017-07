RingOver, une application de téléphonie qui respecte enfin vos vacances

Télétravail, mobilité, nomadisme, coworking, travail en freelance, L’utilisation du numérique grâce aux téléphones intelligents (smartphone) et autres tablettes tactiles a fait évoluer le monde du travail. Le lieu de travail s’est décloisonné au point que dans de nombreux secteurs, les salariés restent « connectés » en dehors de leurs horaires contractuels de travail. Certes les évolutions technologiques facilitent l'agilité, et la réactivité, et chacun, employeurs et salariés, semblèrent y trouver leur compte. Mais la frontière entre vie professionnelle et personnelle devient poreuse au point que certains oublient de ménager les pauses nécessaires à une vie familiale équilibrée. Selon une étude de l’agence Eléas (septembre 2016),. Selon la même étude,C'est pour s'adapter à cette réalité que Ringover Group, un opérateur téléphonique interconnecté directement aux plus grands opérateurs, a créé une fonctionnalité spécifique pour que chacun puisse gérer ses appels professionnels où qu'il soit tout en respectant le droit à la déconnexion. Un planning horaire personnalisé bascule automatiquement les appels le soir et le week-end sur répondeur, mais aussi, pour des périodes plus longues, comme les vacances. Il suffit pour cela, de régler l'heure de début et de fin de fonctionnement du numéro RingOver.», explique Renaud Charvet, fondateur de Ringover Group. «». En plus de gérer tous les appels professionnels dans le monde entier depuis n'importe quel appareil (smartphone, tablette, ordinateur), l'application de téléphonie web et mobile RingOver permet de s'accorder de véritables plages de déconnexion, grâce à un planning horaire personnalisable.RingOver qui destiné en priorité aux chefs d’entreprises et cadres en mobilité, se présente comme une solution complète. Il suffit de créer son compte en quelques clics auprès de l’opérateur et de choisir un ou plusieurs numéros de téléphone dans le pays souhaité. Il est également possible de conserver son numéro actuel grâce à la portabilité. L'offre gratuite permet de recevoir des appels entrants en illimité, et de bénéficier de 2h d'appels sortants par mois vers 66 pays. Une offre « Business » à 25 euros/mois, limitée à 100 utilisateurs, permet des appels entrants et émis en illimité vers 66 pays. Une offre « Corporate », au nombre illimité d’utilisateurs est en cours de préparation.Au plus près des besoins des professionnels, RingOver a enrichi son offre d'un bouquet de fonctionnalités en prise directe avec les modes de travail dématérialisés. Pour faciliter le travail en mobilité, les abonnés au service peuvent recevoir leur appels en simultané sur l'ordinateur et le mobile et même lire directement la retranscription de des messages vocaux par email. Une messagerie instantanée et des numéros de conférence téléphonique encouragent le travail en équipe.Créateur de solutions téléphoniques innovantes à destination des entreprises et des particuliers sur le cloud, Ringover Group propose déjà une vingtaine de services, dont plusieurs services BtoB tels que Monfax ou Standard Facile qui regroupent respectivement 125 000 et 22 000 utilisateurs. Ringover Group se présente comme un expert en téléphonie, qui maîtrise l'ensemble du processus, depuis les centres de données en passant par l'interconnexion avec les grands opérateurs et le logiciel de télécommunication qui leur est propre. l'entreprise qui doit notamment faire face à la start-up française Aircall, une société créée en 2014, laquelle propose un serveur vocal interactif qui permet de gérer les appels au sein d'une entreprise.Créateur de solutions innovantes, Ringover Group (nouveau nom de BJT Partners) adapte la téléphonie d'entreprise aux tendances économiques et sociétales avec l'objectif prioritaire de simplifier la communication pour les entreprises quelle que soit leur taille. L'entreprise a été lauréat du concours Deloitte Fast 50 & Deloitte Fast 500, qui promeut et encourage année après année, le développement des entreprises alliant innovation et croissance.Pour en savoir plus et créer son compte : www.ringover.com