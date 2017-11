Salon des maires : Toutes les communes doivent pouvoir accéder à la mobilité durable.

« Il est important de redynamiser les campagnes et zones péri-urbaines et de les rendre plus attractives en facilitant les mobilités durables »

», explique Bruno Flinois, président de Clem', une société fondée en 2010 par des experts des nouvelles technologies et de l'environnement, laquelle propose des solutions d'autopartage électrique aux entreprises, acteurs de l'habitat et collectivités auxquelles se sont agrégés le partage de trajets et la réservation de charge.Pour la société Clem', la mobilité devient désormais un service à part entière, car les attentes et les façons de se déplacer changent. «», poursuit Bruno Flinois, «». Des services qui sont malheureusement limités aux grandes métropoles, lesquelles sont déjà les mieux pourvues en offres de transport public.Autre élément qui va dans le sens de ces nouvelles mobilités, «», poursuit le président. Ils sont de plus nombreux à faire l'impasse sur un véhicule qui reste au garage ou sur un parking la majeure partie de son temps. «».Si le mode de transport le plus écologique reste encore le transport public, à conditions parfois de changer les véhicules diésel pour des modèles électriques type tramway, ou écocarburants, les idées progressent, notamment dans les zones péri-urbaines et rurales où le maillage de ces infrastructures est faible, voire inexistant, et dans tous les cas insuffisant pour répondre aux besoins de mobilité des populations. «», souligne Bruno Flinois.Dès lors il devient plus judicieux, pour ces zones sous équipées, de repenser l'intermodalité en jouant sur la complémentarité entre le véhicule personnel. De nouveaux services imaginés par les bailleurs d'habitats collectifs pour la mise à disposition de véhicules électriques en autopartage commencent à se mettre en place pour les locataires de leurs résidences. C'est le cas de Trélazé une ville de la banlieue d'Angers avec Maine-et-Loire Habitat.», poursuit le président de Clem'. C'est notamment le cas du Conseil départemental de l'Orne avec son projet AutoFree61 pour la mise à disposition des citoyens de 6 véhicules électriques (Zoé et Kangoo) avec une volonté : celle de limiter les véhicules improductifs tout en offrant une source d'économie aux administrés. D'autres solutions peuvent également être imaginées avec le partage de la flotte de véhicules de grandes entreprises avec la collaboration de communautés de communes environnantes dans un souci de rationalisation et de recherche d'économie.Pour Bruno Flinois il est important de «». Pour cela, les acteurs de l'écomobilité sont en train d'inventer des solutions qui vont répondre aux attentes des citoyens. «», conclut le président de Clem'.