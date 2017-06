Smart Cycle : donnez une seconde vie à vos objets encombrants

« L’idée c’est de faire en sorte que l’objet soit valorisé au maximum de son potentiel et d'éviter le gaspillage ».

J’», s’amuse le concepteur de Smart Cycle, une application qui peut résoudre les problèmes d'incivilité de certains de nos concitoyens, lesquels n’hésitent pas à se débarrasser d’objets qui les encombrent sur les trottoirs des grandes villes. En toute discrétion.Le principe de Smart Cycle, une application de recyclage participatif, est venue de Daniel Vanetti, un étudiant marseillais de 28 ans, en alternance . «», poursuit le concepteur. «».Le principe de Smart Cycle est simple. Vous repérez un objet abandonné et vous estimez que cet objet peut présenter une valeur. Il suffit de le prendre en photo de le géolocaliser par le biais de l’application disponible sur iOs et Android . Cette photo est visible par la communauté qui peut alors venir le récupérer, le plus souvent à proximité, ou selon la distance de recherche enregistrée dans l'application. Mais plutôt que déposer les objets sur le trottoir, chacun peut aussi les inscrire directement sur la plateforme afin qu'ils puissent trouver preneur, sans porter atteinte au paysage urbain.Si cet objet peut intéresser tout le monde, y compris les récupérateurs qui s’en sont fait une spécialité, «», poursuit Daniel Vanetti.Mais derrière cette action citoyenne le concepteur de Smart Cycle souhaite accompagner les municipalités dans la récupération de ces encombrants qui peuvent débarrasser certains et occasionner une gêne pour ceux qui, respectueux de l’espace public et de l’environnement, n’apprécient pas le manque de civisme de certains de leurs concitoyens.», appuie Daniel Vanetti.A ce jour, plus de 1000 objets ont déjà trouvé preneur grâce à l’application, laquelle compte déjà plus de 7000 abonnés qui peuvent ainsi proposer leurs propres objets gratuitement, sans pour autant les abandonner sur l’espace public.Smart Cycle est une application qui permet à chacun, quelque soit l’endroit où il habite de proposer de proposer un recyclage intelligent de objets, une armoire à Amiens, une cage pour oiseaux à Bordeaux ou un vélo à Rennes.Télécharger l’application surou sur( Source BFM Business )