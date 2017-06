Sunplugg, le chargeur solaire de Grolleau, entre au lycée

« Outre la charge des mobiles, c’est un vrai support pédagogique »

Une prise de courant pour charger leur smartphone ou leur tablette. C’est l’une des principales inquiétudes de la « digital natives », cette génération qui ne semble pas pouvoir vivre sans leurs bijoux technologiques. Si certains se sont équipées de batteries supplémentaires, d’autres arpentent les couloirs de leur établissement scolaire pour trouver ces fameuses prises qui leur permettront de redonner un peu d’énergie à leur portable, évitant de les couper d’un monde dont ils semblent ne pas pouvoir s’échapper.Spécialisée dans la fabrication d’armoires et d’enveloppes extérieures destinées aux réseaux, l’entreprise Grolleau, installée à Montilliers (49) entre Angers et Cholet, a pensé à ces « millénials » qui errent à la recherche d’une prise de courant. Pour eux, mais aussi pour les enseignants, le bureau d’étude de l’entreprise a développé courant 2016, le « Sunplugg », un dispositif totalement autonome en énergie, connecté, et qui permet de recharger tout type de matériel électronique (smartphones, liseuses, tablettes, etc.). Après un an de recherche et développement Grolleau a mis cette solution innovante au service des enseignants du secondaire, de deux établissements angevins afin de prendre en compte leurs besoins dans une possible évolution du produit.Doté d’un panneau solaire photovoltaïque qui convertit le rayonnement solaire en électricité, le Sunplugg est connecté en réseau bas débit afin de permettre le contrôle en temps réel et à distance des données de consommation, en particulier l’état de charge, la température de la batterie, le courant de charge, la tension, etc. Impliqué dans les problématiques environnementales et la production d’énergie avec notamment ses bornes de recharge pour véhicules électriques, Grolleau a souhaité travailler sur un produit proposant une solution d’énergie renouvelable et gratuite, mais également adaptée aux besoins des enseignants.Après un partenariat réussi avec le monde de l’enseignement, la société Grolleau qui avait travaillé sur un projet d’armoires modulables de stockage pour tablettes numériques, prolonge l’expérience avec cette innovation technologique qui correspond aux besoins des lycéens. «», explique Frédéric Brier, Responsable Activité Energie chez Grolleau.Installé en test dans deux lycées d’Angers, Saint Aubin de la Salle et Chevrollier, depuis février 2017, le Sunplugg est utilisé très régulièrement par les élèves, lesquels l'on facilement adopté. Et pour les enseignants l’appareil se veut aussi pédagogique comme l’explique Eric Metay, Directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques au sein du Lycée Chevrollier à Angers : «»,Mêmes propos pour Stéphane Grellier, Chargé de Relations Entreprises pour le lycée St Aubin La Salle : «».Pour l’entreprise Grolleau, les retours donnés par les professeurs des deux établissements test sont plutôt satisfaisants et correspondent à ce qu’avait imaginé l’entreprise. Cette expérimentation va permettre d’affiner la mise au point de l’appareil dont la commercialisation devrait débuter à la rentrée prochaine. Outre les établissements d’enseignement, nous ne doutons pas que le SunPlugg devrait trouver sa place dans de nombreux lieux publics ou privés.