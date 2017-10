« SuperCodeurs 2017 » : Orange initie les enfants au codage informatique

Près de 4500 enfants, dans 36 villes de métropole, Guadeloupe, Guyane, et La Réunion, accéderont de manière ludique à la maitrise du numérique, démontrant que le codage est accessible à tous et pas uniquement aux experts informatiques. 53 journées d’ateliers seront déployées pour 3000 collégiens de France, et 1500 enfants de salariés sur les sites Orange. Plus de 1200 coaches salariés volontaires d’Orange participent à ce dispositif ouvert à l’ensemble des 94 000 salariés d’Orange en France.De nouveaux modules d’apprentissage du code avec Scratch, un langage conçu par le Massachusetts Institute of Technology permettant de concevoir jeux et animations par assemblage de briques logiques afin de faire agir des personnages, et d’initiation à la programmation robotique avec Thymio, un robot développé par l’Ecole Polytechnique de Lausanne et l’INRIA, sont proposés, ainsi qu’une démonstration du circuit d’intelligence artificielle avec 12 robots en interaction. Ce dispositif initié par l’opérateur de télécommunication devrait s’inscrire dans la durée à partir de novembre 2017.Dans le cadre de stages d’observation réalisés par les collégiens de 3ème, Orange proposera des stages collectifs #SuperCodeurs à travers la France. Ces stages, d’une durée d’une semaine, seront composés à 50% de découverte de l’entreprise et de ses métiers et à 50% d’une formation au code et d’un apprentissage à la robotique. Les formations seront délivrées par les salariés appartenant aux communautés de développeurs issus des Orange Labs et des code-rooms Orange, lieu d’animation pour l’ensemble des communautés de développeurs d’Orange France.Selon une étude IPSOS Eurydice réalisée en 2011, 65% des écoliers pratiqueront, une fois diplômés, des métiers qui n’existent pas encore. C’est dans ce contexte qu’Orange accompagne les transformations digitales de demain. Au travers des ateliers, les enfants apprennent à construire une pensée logique et participent à une expérience centrée sur le travail en équipe. Pour l’opérateur, le programme participe également au développement digital des salariés Orange, offrant à chacun l’opportunité d’apprendre et de partager son expérience dans un objectif de développement personnel.Pour en savoir plus : supercoders.orange.com