« Too Good To Go », l’application qui fait de vous un héros anti gaspillage

S’il y a bien un chiffre qui ne nous honore pas, c’est le gaspillage alimentaire. Chaque année, plus de dix millions de tonnes d’aliment sont jetés selon l’Ademe (Agence de l’Environnement et de la maitrise de l’enregie) alors que dans le même temps le seuil de pauvreté aux conditions de vie touche 14% de la population, selon l’ observatoire des inégalités . Si depuis des années, des associations caritatives récupèrent les invendus de la grande distribution pour les redistribuer aux plus démunis, à l’exemple des Restos du Cœur initiés par l’humoriste Coluche, les petits commerçants dont la quantité d’invendus est faible en fin de journée, trouvent plus simple de jeter plutôt que redistribuer.», expliquait au début de l’été, au quotidien 20 Minutes, Lucie Basch, la jeune créatrice de « Too Good To Go (Trop bon pour jeter) », une application «» qui permet aux particuliers de racheter les invendus des restaurants et commerces alimentaires, à petit prix.L’idée est simple et généreuse, puisqu’elle permet aux commerçants de ne pas jeter leurs invendus et de ne pas perdre trop d’argent, et à ceux qui veulent économiser tout en réduisant le gaspillage, de profiter d’une nourriture saine à prix bas. Voire aussi pour ceux qui le souhaitent d’acheter ces aliments pour les redistribuer aux personnes les plus démunis de leur quartier. Ces derniers n’ayant pas toujours, pour une question de ressources, un smartphone à leur disposition.Si L’application permet de s’offrir un plat du jour, un sandwich, une pâtisserie ou un panier de légumes à prix très réduit, (50 à 80% du prix initial), elle permet aussi de collecter des dons sous forme de portions pour aider les plus démunis. «», explique Lucie Basch