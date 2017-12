Transformation numérique : comment l'économie de la donnée impacte les architectures informatiques

La transformation numérique de l'économie n'est pas qu'un buzzword : c'est, pour la plupart des entreprises, une réalité du marché. Ces dernières sont aujourd'hui fortement impactées par l'accélération des rythmes d'innovation et de développement, largement poussée par l'arrivée sur les marchés de nouveaux entrants, digital natives particulièrement agiles, qui ont redéfini les règles du jeu. De plus en plus d'organisations, tous secteurs confondus, engagent ainsi, ou ont d'ores et déjà engagé, un plan de transformation numérique, qui se concrétise par la mise en place de nombreuses initiatives informatiques (Big Data, IoT, sécurité de nouvelle génération, plateforme collaborative, expériences clients, etc.). L'objectif : développer de nouveaux processus métiers plus rapides et plus efficaces, favoriser l'innovation et proposer de nouveaux produits et services plus compétitifs.



Cette accélération de l'innovation fait écho à un autre phénomène clé : l'explosion de la donnée. Les sources de données se multiplient, leurs formats et leurs natures évoluent sans cesse. Et la capacité d'une entreprise à les collecter, les analyser et les exploiter, constitue aujourd'hui un avantage concurrentiel majeur. Les fabricants de pneus, par exemple, font progressivement évoluer leur modèle économique grâce à la collecte et l'analyse de données en temps réel via des pneus connectés bardés de capteurs. Ils s'orientent ainsi progressivement vers la revente des données collectées, par exemple aux compagnies d'assurance. De fabricant de produits, l'industriel devient peu à peu fournisseur de services vers une nouvelle cible de clientèle.



Cette « serviciation » du monde industriel supporte ainsi le développement d'une nouvelle économie, celle de la donnée. IDC estime ainsi que « l'Économie de la donnée », qui représente l'ensemble de l'économie qui est affectée, directement ou indirectement, par l'utilisation de données, devrait connaître une forte croissance dans les années à venir (+17% par an entre 2015 et 2020) pour atteindre 75,6 milliards d'euros en 2020 (contre 34,4 milliards d'euros en 2015).