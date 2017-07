Un partenariat franco-canadien pour partager les données de santé du Québec

« Nous investissons dans des solutions qui permettront de suivre le patient partout dans le réseau » - François Carignan, Purkinje

Purkinje, entreprise spécialisée dans les technologies de l’information pour le secteur de la santé, installée à Montréal ( Canada) et Enovacom, éditeur de logiciels dédiés 100% Santé installée à Marseille ( France) ont fait front commun dans un étroit partenariat pour proposer une solution visant à optimiser les échanges de données de santé entre tous les systèmes des établissements de santé de la province du Québec. Le projet, piloté par le Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), s’inscrit dans une volonté du MSSS (ministère de la santé et des services sociaux) du Québec de rapprocher les services de la population et à faciliter le cheminement de tous les patients via une organisation intégrée des services. Dans ce cadre, l’institution a exprimé sa volonté d'unifier et d’optimiser les multiples systèmes d'information utilisés pour la prestation de soins de santé et de services sociaux.», explique Laurent Frigara, co-fondateur et Président Enovacom. «». La combinaison de l’expertise Purkinje sur le système de Santé, associée à la puissance de la solution Enovacom permettra aux établissements d’avoir le même niveau de satisfaction que les 1500 clients de l’éditeur en France. «», poursuit Laurent Frigara.De son côté, l’entreprise Montréalaise Purkinje, déjà bien implanté au Canada se montre satisfaite d’un partenariat qui devrait renforcer sa présence auprès des services de santé du pays. «», explique François Carignan, PDG Purkinje. «».Grâce à ce partenariat, les établissements du Québec vont pouvoir bénéficier de la plateforme d’interopérabilité de l’éditeur de logiciels Enovacom. Le partenariat technologique Purkinje-Enovacom va permettre d’accompagner le chef de projet interopérabilité dans le déploiement de la solution pour remplacer graduellement les différents agents d’intégration actuels. La solution permettra d’appuyer l’ensemble des projets d'unification et d’optimisation des systèmes d'information, notamment celui du dossier clinique informatisé (DCI) Cristal-Net, solution française, développée par le CHU de Grenoble, adopté pour l’ensemble du territoire du Québec par le Dr Barette, ministre québécois de la Santé.