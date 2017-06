Un salon de l’innovation pour les salariés du groupe Eram

« Pour avancer c’est très important de ne pas rester enfermé sur soi-même ».

De l’imprimante 3D pour l’habillage des talons de chaussures, en passant par les lunettes immersives, les exosquelettes, les chaussures connectées, les drones de loisirs ou le robot qui joue avec les enfants et leurs parents, une dizaine d’exposants, pour la plupart des jeunes pousses avec lesquelles les enseignes du groupe Eram travaillent, tenait salon dernièrement à Saint-Pierre Montlimart (49) siège du groupe.La particularité de ce salon : l’ouverture aux salariés du groupe, qu’ils travaillent dans les services techniques ou administratifs, les ateliers de fabrication ou les boutiques des différentes marques.», explique Renaud Montin, directeur marketing et digital du groupe Eram et initiateur de cet événement interne. «».Cette journée, en libre accès pour les salariés avait aussi pour objet d’exciter la curiosité des salariés du groupe et leur permettre de vivre une expérience inhabituelle au sein de l’entreprise. «», poursuit Renaud Montin.Cette expérience unique dans le monde de l’entreprise permet aux différentes marques de tisser des liens entre-elles, aux salariés de mieux les connaitre, mais aussi ouvrir la porte à des petites entreprises partenaires qui apportent de la valeur ajoutée au groupe.Plusieurs startups avec lequel le groupe travaille, étaient donc de la fête. C’est le cas de Neuronal Motion une entreprise informatique qui met à la portée de chacun les technologies de demain. «», explique Robin Penea, cofondateur de l’entreprise. «». Les clientes peuvent donc désormais choisir la forme et la couleur d'un objet qui pourra, après environ une heure d'impression et pour une somme modique, recouvrir le talon existant. «».Du coté des salariés l’initiative plait. Chacun peut s’essayer au pilotage du drone d’intérieur, se déplacer dans un monde virtuel avec des lunettes immersives ou encore dialoguer avec un robot qui n’est pas avare de questions.», explique Nicolas, webdesigner pour le groupe. «».Une seconde édition particulièrement réussie pour l’enseigne, qui en appelle d’autres. «», conclut Renaud Montin.