Un salon équestre à cheval sur le numérique

C’est sans doute, l’effet « French Tech ». Associer cheval et digital, pourquoi pas ? C’est l’idée des organisateurs de la seconde édition du salon du cheval qui se tiendra en novembre prochain, au parc des expositions d’Angers, lesquels prennent à coeur de ne pas rater le train de la révolution numérique, après l’avoir expérimenté l’an dernier. Cette année, et encore plus que l’an dernier, le cheval sera donc connecté.



« Forts d’une première édition réussie, Angers Expo Congrès, organisateur du Salon du Cheval, et ses partenaires : le Pôle Hippolia, unique pôle de compétitivité pour la Filière Equine, et l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation (Ifce), reconduisent « A cheval sur le numérique », dans le cadre du 2ème Salon du Cheval qui aura lieu les vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 novembre prochain, au Parc des Expositions d’Angers », annoncent les organisateurs dans un communiqué.



Ces derniers envisagent de mettre en place « un concept simple et unique » tout au moins dans le milieu équestre, plutôt traditionnel dans ses pratiques, avec un espace interactif – « véritable écurie du futur » - qui permettra de faire découvrir la palette de solutions numériques adaptées à la filière équine. 400 m2 seront entièrement dédiés aux nouvelles technologies dans le milieu équestre.



Ces technologies qui permettent d’améliorer la vie quotidienne des chevaux, de leurs propriétaires et cavaliers, seront développées autour d’applications, de plus en plus nombreuses, qui vont de la puce électronique aux objets connectés en passant par les logiciels, les plateformes web et les applications mobiles. Les visiteurs pourront d’ailleurs expérimenter toutes ces innovations à l’aide d’écrans tactiles, ordinateurs, tablettes et smartphones.



« Des hôtes et hôtesses issu-e-s de formations électroniques et informatiques, appuyés par un médiateur référent cheval issu de formations équines, présenteront et faciliteront l’appropriation des solutions par le visiteur », ajoutent les organisateurs du salon.