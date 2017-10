Une coopérative et des locaux pour Angers FrenchTech

« L’enjeu d’Angers c’est de savoir comment vous devenez la plateforme industrielle de l’électronique et de l’IoT, de l’Europe » - Mounir Mahjoubi

», a déclaré Michel Perrinet en présentant l’évolution du label Angers FrenchTech.».Au premier rang, le Secrétaire d’État au Numérique, Mounir Mahjoubi , qui a passé la nuit à Angers, David Monteau, directeur de la French Tech Nationale, Pascal Cagni, président de Business France, Ludocic Le Moan, CEO de Sigfox, Eric Grellier, président de la CCI de Maine-et-Loire, quoique déjà au courant, étaient suspendus aux lèvres de Michel Perrinet.», poursuivait le Délégué Territorial.Le collectif Angers French Tech, dont personne, à part les initiés, n’était vraiment en mesure de connaître les objectifs, va donc adopter une entité juridique qui lui permettra «», précise Michel Perrinet en ajoutant que cette structure qui prendra la forme d’une SCIC (Société Coopérative d’Intérêt collectif), se concrétisera avant la fin de l’année. «».Si le montant de la part est relativement ouvert – Michel Perrinet évoquant des montants allant de 100 à plus de 10 000 € -, l’objectif est désormais clair puisqu’il s’agit de faire d’Angers et son territoire, la référence européenne en matière d’Internet des Objets (IoT), c'est-à-dire obtenir une place qui compte dans l’électronique mondiale, pour créer une vraie valeur économique et des emplois dans cette filière prometteuse.Cette nouvelle entité se fixe également pour objectif d’accélérer les actions de développement en région et dans le monde, tout en stimulant les initiatives comme les expérimentations Smart City de la Plateforme d’Aménagement de la Ville Intelligente et Connectée ( PAVIC ) qui fait de la ville un laboratoire pour les entreprises de l’IoT et, de la Connected Week dont la première édition avait lieu cette année en marge du WEF.Michel Perrinet a appelé tous les acteurs économiques, les chefs d’entreprises et créateurs de startups, présent à cette présentation, à devenir des «», le renard rusé étant l’emblème d’Angers French Tech. Un symbole remis en cause par Pascal Cagni, le président de Business France et angevin d’adoption qui aimerait bien que les différents territoires adoptent un seul emblème, le coq de French Tech France,».Un avis personnel qui n’est pas partagé par Mounir Mahjoubi, le Secrétaire d’État au numérique qui se réjouit de l’initiative angevine. «».Et de poursuivre : «».Au-delà des beaux discours et des ambitions, reste à trouver un lieu facilement identifiable en centre-ville, voire emblématique et fédérateur. «», déclarait à son tour Christophe Béchu, le maire d’Angers et président de la métropole urbaine. «», tout un symbole pour cet imposant bâtiment du siècle dernier sur lequel on peut lire sur le fronton : «», soulignait le maire.Cette création se concrétisera également par la poursuite du développement deavec établissements universitaires et les grandes écoles d’Angers.