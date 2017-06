Vivatech, le salon des startups encouragé par le Président Macron

Il y avait foule ce samedi dans les allées du Salon Viva Technology de la Porte de Versailles à Paris, « VivaTech » pour les initiés, pour la journée gratuite ouverte au grand public. Rendez-vous incontournable de la technologie en Europe avec pour objectif de promouvoir l'innovation responsable, ce salon ouvert aussi aux professionnels des technologies, grandes entreprises et jeunes pousses aura accueilli plus de 40 000 visiteurs, tous réunis pour une grande messe ayant pour objectif d’inventer la société de demain.



Très attendu lors cette seconde édition, le président Macron a effectué une longue visite jeudi dernier dans les allées du salon, comme le souligne le quotidien Les Echos, co-organisateur de l’événement. A trois jours du second tour des législatives, le jeune président, très à l’aise parmi les jeunes créateurs d’entreprise, s’est voulu porteur d’un message : « celui d’une France qui va bien, qui entreprend et qui se veut positive ». Il est aussi venu pour mesurer sa cote de popularité auprès des artisans de la French Tech, mouvement initié par la Ministre Fleur Pèlerin et renforcé par le président lorsqu’il était ministre de l’économie et des finances.



Interpellé par les jeunes exposants, l’un d’eux lui à même lancé : « on compte sur toi Manu », le président a confirmé la création d'un fonds de 10 milliards d'euros pour l'innovation. De quoi satisfaire le secrétaire d’Etat au numérique, Mounir Mahjoubi, présent à ses côtés.



« Il se passe aujourd'hui quelque chose en France. Il y a partout dans le pays, des femmes et des hommes qui veulent faire, inventer, innover, qui veulent gagner à l'échelle du monde, qui veulent que la France réussisse et être fiers de leur pays », a lancé Emmanuel Macron à la tribune de l’auditorium de Vivatech.



Véritable foire aux innovations en tous genres, 5000 jeunes entreprises et grandes entreprises partenaires attendaient également des visiteurs venus savoir de quoi demain sera fait et ce qui pourrait, dès maintenant, améliorer le quotidien de chacun.