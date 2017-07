Votre voiture va devenir plus intelligente. Voici comment…

Du côté des entreprises, l’avenir proche des voitures est dans l’administration des ressources mobiles. Les entreprises commencent à voir plus loin que la seule optimisation de flotte, et y ajoutent les collaborateurs et les conducteurs en tant que ressources mobiles.



Le coût le plus important en matière de ressources mobiles étant le coût du travail, il faut s’attendre également à de grandes avancées en faveur de l’efficacité de suivi et de gestion des actifs. A mesure que les systèmes de tracking se généralisent et deviennent plus économiques, des solutions de suivi des ressources mobiles vont apparaître qui se traduiront par une plus grande efficacité à l’échelle de la chaîne d’approvisionnement, très appréciée des consommateurs qui seront livrés plus rapidement. Dans certaines villes, on pratique déjà les livraisons le jour-même. Cette tendance va se généraliser dans les prochaines années, et permettre plus d’efficacité pour les entreprises et pour les consommateurs.



La concrétisation de ces tendances disruptives suppose de pouvoir compter sur les meilleurs talents. C’est pourquoi les spécialistes qualifiés, experts de l’intelligence artificielle, de l’Internet des objets ou encore de l’ingénierie des réseaux, vont devenir des ressources précieuses pour les entreprises.