WEF 2017 à Angers : appel aux industriels du Grand Ouest.

Anticiper le Smart World à travers une itinérance

L’innovation comme moteur du Smart World

L’industrie électronique du futur, socle du Smart World

En janvier dernier, les start-up françaises ont marqué le dernier CES (Consumer Electronics Show) à Las Vegas, le plus grand événement de la planète en matière d’électronique à destination du grand public, avec un nombre exceptionnellement élevé de projets présentés.Avec le World Electronics Forum (WEF) qui réunira à Angers cette année les CEO et présidents de filière mondiaux de l’électronique, Angers et le Grand Ouest vont duse trouver à leur tour au centre du monde de l’électronique, du numérique et des systèmes intelligents, sur le plan de l’électronique professionnelle.Pour les industriels régionaux c’est une occasion unique de démontrer que le Grand Ouest est une terre d’industries électroniques et numériques.WE Network, les filières professionnelles de la FIEEC et le réseau Angers French Tech lancent donc un Appel à Manifestations d’Intérêt (AMI) vers les acteurs français de la filière électronique et numérique, autour de la vision, la transformation et l’accélération pour le « Smart World » de demain.Des actions seront proposée lors de rendez-vous international et notamment :La vision du Smart World et des enjeux qu’il recouvre pour la filière électronique sera élaborée et présentée aux délégations du WEF à travers une itinérance sur 7 thématiques : Smart Agriculture, Smart Energy, Smart Health, Smart Home, Smart Mobility, Smart Security, et Smart Wear.La transformation passera par un workshop sur la meilleure connexion entre l’écosystème IoT des start-ups de la French Tech et la Nouvelle France Industrielle dans le but de stimuler l’innovation et le développement du Smart World pour toutes les entreprises.L’accélération consistera en un workshop de définir la feuille de route 2020 l’industrie électronique du futur, indispensable à l’accélération de la mise en œuvre du Smart World par l’industrie française.L’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) est ouvert à tous les acteurs : entreprises, laboratoires de recherche, établissements d’enseignement supérieur en France.L’objectif est de valoriser les réussites et projets de chaque acteur partenaire, et de mobiliser les experts français pour valoriser nos actions autour du Smart World – le monde connecté qui nous attend demain. Cet appel à manifestation d’intérêt est ouvert du 19 juin au 14 juillet inclus.Cet appel vous intéresse ? Vous pouvez candidatez ICI Pour toute demande d’information complémentaire, vous pouvez envoyer un email à l’adresseou consulter le site internet de