Waternamics : l’hypervision experte de Veolia

Les collectivités sont confrontées aujourd’hui à un ensemble de contraintes à la fois dans leur gestion quotidienne, et à plus long terme de leurs services d’eau et d’assainissement et notamment : un vieillissement des infrastructures, et une réduction des budgets destinés à leur renouvellement avec un impact sur la performance des services ; des contraintes réglementaires et de reporting croissantes ; des usagers de plus en plus exigeants voire inquiets en ce qui concerne le prix et la qualité de l’eau potable ; des phénomènes climatiques plus extrêmes, dont les impacts sont accrus par un sous-dimensionnement des ouvrages et une augmentation des surfaces imperméabilisées en assainissement collectif ; une augmentation importante de la quantité de données du service, liée à l’instrumentation des systèmes d’eau et d’assainissement, et le vieillissement des systèmes d’information pour traiter ces données.Afin d’aider les collectivités et les équipes opérationnelles à avoir la vision globale qu’impliquent ces enjeux, Veolia propose lanommée Waternamics.Véritable passerelle entre tous les systèmes existants et leurs données (Télégestion et Supervision des réseaux et des usines, SIG, Maintenance, outils de gestion clientèle, suivi des interventions, données des capteurs, ...),. Analyser un évènement dans son contexte permet dans 80 % des cas d’en détecter la cause et ainsi de réagir plus rapidement et efficacement.La visibilité sur le service qu’apporte la solution peut également êtreWaternamics est également une solution modulaire, permettant d’analyser les données disponibles afin de répondre à des problématiques d’optimisation des coûts d’exploitation, de gestion patrimoniale, de réponse aux obligations réglementaires, d’amélioration de la relation clientèle.Solution agile et modulaire, Waternamics agrège des données provenant de sources multiples, et pour différents services comme les réseaux d’eau potable, systèmes de collecte des eaux usées, réseaux de chauffage urbains, ce qui permet une surveillance plus large de la ville.Différentes fonctionnalités peuvent être activées progressivement en fonction des priorités du service, lequel prend en charge tous les principaux protocoles de communication de l’industrie pour un déploiement rapide. Ces données sont conservées dans un « Cloud », une solution en SaaS (Software as a Service) évolutive et ultra sécurisée.Waternamics est le résultat de l’expérience acquise par les centres de contrôle des grandes villes de Veolia (Paris, Shanghai et Prague) pour développer une version industrialisable qui pourrait être facilement mise en œuvre par les services d’eau.Pour en savoir plus,