e-Bulle, un nouveau concept de bureau, immersif et connecté

Après un travail avec un bureau d’étude stéphanois, le projet prend forme et l’entreprise aussi. Son projet intéresse l' incubateur d’Auvergneà Clermont-Ferrand, lequel l’a aidé dans le montage du business plan et la recherche de subventions. Après l’obtention d’une bourse innovation création via le Conseil Régional d’Auvergne et la Maison Innovergn, en novembre 2015, Gaspard Broustine créé sa société, «», résultat d’un processus parfaitement maitrisé.Associé à Géry Moulas, chargé du développement commercial et installé à Paris, Gaspard Proustine qui reste à Vichy a accueilli deux actionnaires : son père et l’ingénieur dirigeant du bureau d’étude stéphanois qui suit le projet. L’industrialisation du projet se fait dans la région de Bourg en Bresse. L’étude et l’industrialisation sont donc 100% française et même « made in Rhône Alpes - Auvergne ». Un constat dont s’honore le jeune chef d’entreprise.Conçues en matériaux composites, les coques sont tapissées de matières absorbantes pour faciliter l’insonorisation. La coque est équipée d’une visière qui coupe l’utilisateur des nuisances extérieures laquelle est équipée d’un écran 23 pouces tactile full HD fonctionnant sous Androïd. Les accoudoirs possèdent des connectiques USB, HDMI et un variateur d’ambiance lumineuse.Permettant une économie de surface, l’amélioration du bien-être des salariés, une adaptation aux nouveaux modes de travail connectés tout en favorisant l’attractivité et la créativité des espaces de travail, l’E-Bulle qui est entièrement personnalisable peut-être installée pour des essais de courte durée dans les entreprises qui le souhaitent.Ce nouveau concept qui a retenu l’attention du Président Macron lorsqu’il était ministre de l’Economie et des Finances, trouvera sa place dans tous les lieux où l’espace est cher et ceux où il est parfois difficile de s’isoler pour travailler. Mais son prix, 14 000 € TTC, - l’innovation et le design ont un prix -, peut freiner les ardeurs des PME, celui-ci étant réservé pour l’instant aux grands groupes nationaux et internationaux à la recherche de moyens innovants pour offrir du confort de travail à leurs collaborateurs. ( source Vichy Economie Pour en savoir plus :