les jeunes entreprises Eïsox et Kocliko lauréates du projet Energie et Territoire Connectés à Angers

. Créée en 2016 et composée de 7 personnes, Eisox est une start-up angevine qui a développé une tête thermostatique intelligente qui régule automatiquement la température dans les bâtiments en apprenant les habitudes des utilisateurs. Le projet d'Eisox a été développé à la Cité de l'Objet Connecté à Angers Kocliko et sa solution de pilotage des bâtiments et des villes connectés. Créé en 2016 à Paris, Kocliko développe des logiciels et des services web pour améliorer les performances énergétiques et le confort des bâtiments, dans le cadre de projets de rénovation ou de constructions neuves.

Les technologies digitales révolutionnent les métiers traditionnels du bâtiment. Dans ce contexte, ENGIE Axima et Angers Loire Métropole se sont associées pour identifier des solutions de demain en matière de gestion des flux énergétiques de consommation et de production à l’échelle d’un bâtiment ou d’un équipement.A l’issue de l’analyse des candidatures, le jury composé de représentants d’Angers Loire Métropole, Angers Technopole, PAVIC, la Banque Populaire Atlantique, Engie Axima, avec le soutien de l’ADEME et de la société d’aménagement ALTER, ont retenu deux startups, pour leur solution innovante dans le domaine de la performance énergétique des bâtiments :Les start-ups lauréates qui ont été présentée lors du workshop de la Plateforme d’Aménagement de la Ville Intelligente et Connectée (PAVIC), organisée à la CCI de Maine et Loire le 13 juin dernier, bénéficieront d’un dispositif d’accompagnement opérationnel, commercial et financier, et notamment un appui technique d’Angers Technopole avec 6 mois d’incubation gratuite avec mise à disposition d’un espace de travail collaboratif, un prêt d’honneur de 7 500 € octroyé par la Banque Populaire Atlantique et , un accompagnement commercial et coaching de la part d’Engie Axima. Ils auront la possibilité de tester leur solution dans le cadre du projet de requalification du centre-ville d’Angers.L’opération Angers Cœur de Maine et plus particulièrement les projets d’aménagement du Quai Saint-Serge serviront de terreau d’expérimentation afin de nourrir les réflexions portées par la collectivité et les maîtres d’ouvrage des opérations d’aménagement et de construction.Avec 140 agences en France et à l’international, 7 700 collaborateurs et 1,4 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2016, Engie Axima, filiale d’ENGIE, propose des solutions innovantes et globales dans le domaine du génie climatique, de la réfrigération et de la sécurité incendie pour répondre aux enjeux de transition énergétique et numérique des entreprises.