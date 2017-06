ADP : Imaginez l'expérience aéroportuaire de demain

« Cette initiative, inédite dans l'industrie aéroportuaire de par la diversité des communautés mobilisées autour d'un sujet ambitieux, constitue un levier puissant en terme de veille mondiale ; elle vise à faire émerger de nouveaux projets à fort potentiel, capables de modifier radicalement le modèle aéroportuaire actuel », explique Edward Arkwright, Directeur Général exécutif du Groupe ADP. « Cette aventure constitue une manière d'identifier des talents externes et internes, les porteurs de projet du groupe qui seront primés pourront faire l'objet d'accompagnement de type intrapreneuriat ».Réalisé en partenariat avec Agorize, spécialiste des challenges d'open innovation, « Play Your Airport » est l'illustration concrète de l'engagement du Groupe ADP en faveur de l'innovation et du recours à l'intelligence collective. Dans le cadre de son plan stratégique « Connect 2020 », le Groupe ADP s'est engagé dans une nouvelle dynamique, concrétisée par le programme Innovation Hub. Ce dernier incarne les enjeux d'ouverture, de transformation et de compétitivité du Groupe ADP en s'appuyant sur trois leviers complémentaires : OPEN, CONNECT et INVEST.Chaque porteur de projet se verra guidée selon des thématiques définies par le Groupe ADP : la ville dans l'aéroport, l'expérience du passager, les terminaux intelligents ou bien encore l'aéroport, zéro impact environnemental.Les conditions de participation sont accessibles depuis le site dédié :. Le challenge est régi selon un dispositif de sélection rigoureux, qui comprendra plusieurs étapes. Les différents jurys seront composés d'experts internes et de personnalités externes qualifiées. Les vainqueurs du Challenge seront connus en janvier 2018.A la clé, une offre de valeur adaptée à chaque communauté : pour l'équipe étudiante gagnante et pour les voyageurs, des billets d'avion pour un tour du monde. Pour les entreprises, le financement et l'accompagnement d'une expérimentation à hauteur de 40 000 euros. Pour les collaborateurs, un voyage d'étude dans le foyer mondial de l'innovation, la Silicon Valley.