Après le Green Code Challenge, l’ESAIP organise le Design4Green

Après 3 années de collaboration avec le GreenLabCenter, l'Ecole d'Ingénieurs ESAIP s'associe aujourd'hui à l'Alliance Green IT (AGIT) pour proposer un nouveau challenge international pour proposer aux étudiants internationaux le « Design4Green ».», déclare la direction de l’école.Cette 1ère édition qui se déroule, du 22 au 24 novembre, rassemble 57 équipes dont 52 étudiantes et 5 de professionnels soit 250 participants dans 13 villes et 5 pays. Pendant 48h non-stop et en simultané, les équipes se mobiliseront pour réduire la consommation énergétique d'un service numérique. 3 conférences seront également proposées le jeudi.L'objectif de cet événement Initié par l’ association Green IT et l’ Ecole d’ingénieurs ESAIP Angers est d'intégrer aux prochaines éditions du challenge, la sensibilisation aux 8 grandes thématiques de l'éco-conception numérique : les infrastructures informatiques, les datacenters, l'impression, la fin de vie, les achats, la gouvernance, les postes de travail et les applications.Pendant 48h chaque équipe répondra à un sujet commun concocté par l’AGIT en adoptant les meilleurs pratiques d’éco-conception numérique. L’équipe qui aura le mieux optimisé selon le dispositif de mesure mis en place, gagnera le concours dont le premier prix est un séjour dans une capitale européenne du Green ITL'outil d'évaluation ECOINDEX sera utilisé pour connaitre en temps réel la consommation de chaque équipe. Les résultats seront visibles à chaque classement intermédiaire sur le site du challenge et les réseaux sociaux.Le challenge est organisé en simultané à Angers, La Rochelle, Boulogne, Toulouse, Aix en Provence, Nantes, Paris, Gradignan, Nancy, Valladolid (Espagne), Lulea (Suède), Budapest (Hongrie), Amsterdam (Pays-Bas) grâce à un système de visioconférence entre les différents sites.