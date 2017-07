Carrefour Banque et Assurance fait appel au robot KiOne de Key Infuser

La société Key Infuseur qui est actuellement hébergée chez Telecom Paristech Eurecom a créé une technologie unique et brevetée : un robot capable d'interagir avec les smartphones et autres objets digitaux pour démontrer les nouveaux usages numériques. Ce robot appelé KiOne facilite les messages pédagogiques et devient un nouveau support de communication. Pour Carrefour, il a été spécialement programmé pour le lancement de C-Zam le premier compte courant disponible en rayon et activable en ligne, accessible à tous et sans conditions de revenus, et sans découvert possible. Le compte C-Zam est associé à une carte de paiement internationale Mastercard. Il est commercialisé dans 3 000 points de vente Carrefour ainsi que sur le site rueducommerce.com La promesse d'ouverture de compte courant en quelques minutes et la simplicité d'utilisation du compte, sont ainsi mis en avant aussi souvent que KiOne est sollicité.», explique Domitille Esnard-Domerego, Présidente Key Infuser. «».Le robot est également commercialisé depuis mars dernier et la société Key Infuser qui exposait en son nom propre lors du dernier Vivatech de Paris et sur d’autres stands, a déjà comme clients : Cardif, Accenture, Bouygues Telecom.