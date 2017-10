Code Week : Semaine Européenne du code informatique

Pourquoi apprendre à coder ? Aujourd’hui, transition numérique oblige, savoir coder c’est presque comme savoir lire… Ainsi, 74% des Français estiment que savoir coder est essentiel pour les métiers de demain. Pourtant, seulement 20% arrivent à définir clairement de quoi il s’agit…Nous vivons aujourd’hui dans un monde en constante évolution, impacté par les rapides avancées technologiques. Notre façon de travailler, de communiquer, de consommer et même de penser, ont connu des changements sans précédent sous l’influence de ces technologies. Afin de savoir gérer ces changements rapides et de comprendre le monde qui nous entoure, il est essentiel non seulement de développer notre compréhension du fonctionnement des NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la communication), mais aussi de développer des compétences qui nous aideront à nous adapter à cette nouvelle ère technologique.Apprendre à coder nous permet de comprendre comment fonctionnent les choses, d’explorer nos idées et de mener à bien nos projets, aussi bien dans un cadre professionnel que ludique. Qui plus est, le code nous aide à développer notre créativité et à travailler de façon collaborative avec des profils talentueux, près de chez nous comme à l’autre bout du monde.Si l’apprentissage du code vous tente, vous pouvez le faire avec Coding Days , une startup qui propose des ateliers pour démystifier ce langage.