KAROS intègre CITYMAKERS, le programme d’Open Innovation de Renault

d’augmenter la couverture du transport collectif pour desservir quotidiennement 81 % des habitants franciliens

de désenclaver 436 communes (représentant 1 300 000 habitants), qui n’avaient pas accès au réseau de transport structurant.

Karos, l’inventeur du court-voiturage® intemodal, intègre CityMakers, programme d’open innovation dédié à la transition vers une mobilité urbaine flexible et durable. La startup, dont l’ambition est de transformer la voiture individuelle en réseaux structurés de transport collectif, a été retenue pour travailler sur le volet «».Initié par le Groupe Renault, en partenariat avec Nissan, RCI Bank and Services, AXA et la Mairie de Paris, CityMakers est un programme d’Open Innovation opéré par NUMA. Il vise à faire collaborer grands groupes et startup pour expérimenter des solutions permettant d’accélérer le passage vers de nouvelles formes de mobilité.Au terme d’un appel à candidatures, 9 start-ups dont Karos ont été retenues pour travailler avec les partenaires et les experts du programme afin de développer et de tester des solutions innovantes de mobilité au cœur de la ville de Paris.AXA, Nissan, RCI Bank & Services et la Mairie de Paris ont choisi Karos, seul acteur du court-voiturage à proposer l’intermodalité, c’est-à-dire des trajets combinant les lignes de court-voiturage® Karos et celles des RER, Transilien, métro et tram. Ils réfléchiront ainsi sur la manière de simplifier l'utilisation de moyens de transport différents lors d'un déplacement en Ile-de-France.Le caractère innovant de la solution Karos qui combine intermodalité, prédictibilité et planification des trajets, intégration du Pass Navigo, a permis à la start up de se distinguer. Fort de ces innovations, Karos s’est imposé comme un moyen de transport en commun à part entière parfaitement intégré dans la chaîne de mobilité globale. En Ile-de-France, Karos a ainsi permis :En intégrant le programme CityMakers, Karos confirme donc une nouvelle fois son positionnement novateur dans le domaine de la mobilité au service de la vie quotidienne et son rôle clé dans l’optimisation des déplacements.