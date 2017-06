L’Atelier BNP Paribas dresse le panorama de l’écosystème américain de la « foodtech »

A la lumière des investissements (environ $3.9 milliards de dollars depuis 2015) et des innovations recensées dans cette monographie, un fait s’impose : l’ambition de la foodtech US est de s’attaquer aux défis alimentaires de notre temps.Les startups de la foodtech rivalisent d’innovations pour apporter des réponses définitives aux défis alimentaires contemporains : la malbouffe, l’épuisement des terres arables et la sécurité alimentaire du consommateur. Leurs particularités ? Cibler les 4 étapes de la chaîne alimentaire : la production, l’industrialisation, la distribution et la consommation. Voici un aperçu de ces innovations.Pour satisfaire aux futurs besoins alimentaires mondiaux et réduire les impacts environnementaux de la surconsommation de viande, les startups misent majoritairement sur des procédés disruptifs fondés sur le végétal et les insectes. Au premier plan d’entre eux figurent les protéines durables d’origine végétale et l’agriculture cellulaire. De même, pour répondre aux exigences croissantes de sécurité et de traçabilité exprimées par le consommateur, l’écosystème injecte une dose de numérique dans la transformation alimentaire grâce à la blockchain et aux plateformes d’analyse de données.Grace à cette étude, L’Atelier BNP Paribas dispose pour la première fois d'un panorama complet de l'écosystème américain de la foodtech, «», déclare Matthieu Soulé, directeur conseil et lab à L'Atelier PNB Paribas US.Pour en savoir plus sur cette étude,A lire également :, le premier magazine sur les technologies liées à l’alimentation