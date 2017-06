Lacroix Electronics et SenseFly partenaires pour la fabrication d’un drone professionnel

Un drône produit par la société Lacroix implantée en Region Pays de la Loire. pic.twitter.com/XFZYQMcnt7 — Bruno Retailleau ن (@BrunoRetailleau) 20 juin 2017

En pleine expansion ces cinq dernières années, le marché du drone révèle de belles pépites d’innovation. C’est le cas du nouveau modèle de SenseFly, une révolution technologique portée par la force d’une conception innovante et d’une industrialisation performante chez Lacroix Electronics.Conçu pour inspecter et contrôler les ouvrages d’accès difficile (bâtiments industriels, ponts, bassins miniers, barrages…), le drone professionnel de la société suisse est doté d’une capacité de vol autonome et effectue des clichés et des relevés de données d’une extrême précision. A la clé, la possibilité de procéder à des contrôles rapides, réguliers et sécurisés des sites, mais aussi d’éviter les erreurs et de réaliser des économies considérables en ayant recours à l’intelligence artificielle.Si SenseFly a choisi Lacroix Electronics comme partenaire parmi des fournisseurs du monde entier pour son drone dernière génération, c’est que le 9ème sous-traitant électronique européen possède une combinaison rare de compétences : haute maitrise technologique, capacité industrielle spécifiquement adaptée aux drones, agilité des équipes formées en interne, prototypage rapide …Le drone de SenseFly a été présenté mi-juin aux salariés du site de production de Lacroix Electronics à Saint-Pierre-Montlimart (49), et lors de la première biennale de la R&D réunissant tous les talents de l’innovation à Polytech Nantes.Le président du Conseil Régional des Pays de la Loire, Bruno Retailleau, salue ce partenariat sur son profil Twitter.