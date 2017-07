Le WiFi à 320km/h sur la nouvelle ligne LGV l'Océane

Installé par l’opérateur de réseau et fournisseur d'Infrastructures embarquées « 21net », le service WiFi haut-débit à bord des nouveaux TGV l'Océane assurant les liaisons à grande vitesse entre Paris et Bordeaux a été lancé officiellement le 1er Juillet. Précédemment l’opérateur a mis en place avec succès sa solution d'accès Internet à bord sur les lignes Paris-Lyon en 2016 et Paris-Lille en 2017.



Début 2016, la SNCF a attribué à 21net le projet afin d'équiper d'un réseau WiFi sa flotte TGV, comprenant 300 trains soit 2 400 voitures. L'objectif est de permettre d'offrir d'ici fin 2017 et pour 80% des voyageurs TGV en France un accès gratuit à l'Internet enrichi d'un portail de services à bord.



Les voyageurs attendent aujourd'hui un WiFi comme à la maison ou au bureau et souhaitent utiliser leur temps de trajet pour travailler, se distraire ou communiquer. En apportant la technologie permettant d'assurer un service WiFi disponible sur les 2h04 du trajet Paris-Bordeaux, l’opérateur contribue à franchir une étape importante dans la couverture numérique du territoire et un service de qualité aux voyageurs.



Haute vitesse, couverture variable des opérateurs, vibrations, tunnels, lignes haute tension : l'équipement de trains à grande vitesse en haut-débit – de qualité et en continu – a nécessité des développements techniques complexes du fait de ces nombreuses conditions hostiles.



« A très haute vitesse, le débit disponible pour un seul opérateur cellulaire varie d'un facteur 10 toutes les 5 secondes », explique Philippe CATHERINE, PDG de 21net. « Notre solution, qui repose sur une plateforme logicielle embarquée, permet de s'affranchir de ces contraintes en tirant parti de tous les opérateurs et de toutes les fréquences 3G et 4G disponibles, et en dirigeant les flux de données utilisateurs à chaque instant selon leurs besoins propres ».



De son côté la SNCF se félicite de pouvoir faire bénéficier ses voyageurs de ce nouveau service. « Face aux enjeux techniques et à un calendrier de déploiement ambitieux, nous avons fait le choix de 21net dont la performance de la technologie, la flexibilité et la réactivité sont des atouts majeurs face aux enjeux de ce projet », répond Amandine LE SAUX, Responsable du programme Internet à Bord de Voyages SNCF.



21net est un Opérateur de réseau et fournisseur d'Infrastructures embarquées qui propose la fourniture de solutions d'Internet et multimédia embarquées dans les trains. Son offre allie équipements de dernière génération et logiciels avancés permettant aux opérateurs ferroviaires d'offrir aux voyageurs une connectivité sécurisée haut-débit ainsi que des contenus et services à valeur ajoutée.





La Rédaction