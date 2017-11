Le « youtuber » Amixem va installer un lieu dédié à la création numérique à Angers

Ses études lui auront été profitables puisqu’il lance sa chaine YouTube en novembre 2012. Très orienté jeux vidéo au début, puis désormais voyages, technologies et humour, il cumule désormais plus de 465 millions de vues pour 3.2 millions d’abonnés. Ce quiDevenu star du net au grand coeur, Amixem qui gagne désormais beaucoup d’argent, a participé au 4L Trophy dans le cadre de ses études, devenant même l’un des plus gros mécènes en donnant un chèque de 35 000 € pour construire une école au Maroc Présenté comme un invité d’honneur, local, par le maire d’Angers, Christophe Béchu, lors du World Electronics Forum, le désormais angevin a décidé d’installer dans la ville qu’il affectionne plus particulièrement, un lieu dédié à la création numérique. C’est ce qu’a annoncé Constance Nebbula, la conseillère municipale en charge de l’innovation et du numérique sur son mur Facebook, hier soir. Il avait d’ailleurs dit lors de son passage au WEF qu’il annoncerait prochainement une surprise. C’est donc chose faite puisqu'il a dévoilé son projet secret dans une vidéo.Cet espace qui serait dédié à YouTube et qui devrait intéresser les ados, dont certains envisage d’en faire leur métier, s’appellerait «». Ce lieu indépendant, ouvert à tous, comprendrait des studios pour le tournage et le montage, les jeux, la musique et même un skate park. Pour l’instant cet espace multifonction que l'on voit clairement dans la dernière vidéo d'Amixem n'a pas été identifié. Affaire à suivre donc pour les jeunes angevins et fan de la star, plutôt attachante, et désormais fierté des élus angevins.