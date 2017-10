Mounir MAHJOUBI participera au WEF, les 27 et 28 octobre prochains, à Angers

Crédit Photo : Secrétaire d'Etat au numérique, Mounir Mahjoubi (Photo Charly Triballeau - AFP - 20 Minutes)

« La tenue de ce forum en France est un symbole très fort puisque le WEF n’avait pas été organisé dans un pays européen depuis plus de 12 ans. Cela nous permet de rappeler que notre pays rayonne dans le domaine de l’innovation et plus particulièrement dans celui de l’industrie électronique », explique le Ministre en annonçant sa visite à Angers. « La France est au cœur de la révolution 4.0 : le développement des nouvelles technologies, la dématérialisation des services ou encore la croissance des objets connectés sont en train de transformer profondément notre société et notre mode de vie au quotidien. Il est donc essentiel d’aider dès aujourd’hui nos entreprises et nos citoyens à s’adapter en les formant aux métiers de demain et aux outils numérique».Mounir MAHJOUBI se réjouit de l’organisation du WEF à Angers, laquelle « démontre qu’une ville de taille moyenne qui sait adapter son espace urbain et péri-urbain pour accueillir l’innovation est une ville qui réussit, en retenant ses talents et en attirer des entreprises étrangères leaders dans le domaine de l’électronique. Une initiative qui fait rayonner un pan entier de l’industrie française ».Angers (155 000 habitants, 17e ville de France) accueille la Cité de l’objet connecté depuis 2015, date à laquelle elle a également obtenu le label French Tech. C’est aussi l’un des berceaux français de l’électronique (Bull, Thomson, Packard Bell...) qui compte toujours plus de 7 000 emplois dans cette filière.D’autres personnalités sont également annoncées. S’il se murmure que le Président de la République, Emmanuel MACRON, pourrait également se rendre à Angers pendant le WEF, sa présence n’est toujours pas confirmée.Pour en savoir plus sur le WEF : wef-angers.com