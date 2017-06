Orange accompagne les vacanciers 2017 vers un été connecté

Une étude Kantar TNS réalisée pour Orange démontre que la connexion n’est pas seulement une habitude dont on aurait du mal à se passer, elle participe aussi à la réussite des vacances. Pour un Français sur deux, il est compliqué, voire impossible, d’envisager des vacances sans connexion, ne serais-ce que pour donner de ses nouvelles.Pour cet été l’opérateur promet la couverture suivante :Concernant les réseaux ferrés grande vitesse Orange 4G sera disponible sur les lignes Paris-Tours- Bordeaux, Paris-Le Mans-Rennes et Paris-Lille (hors tunnels…), dès le 13 juilletDès le 13 juillet, Orange couvre trois nouvelles lignes à grande vitesse. L’Eurostar bénéficie également de la 4G Orange jusqu’à la sortie du Tunnel sous la Manche, dans le sens Paris-Londres.Pour les autoroutes, 19 autoroutes sont couvertes en 3G à 98% : A4, A6, A8, A9, A10, A11, A13, A22, A33, A35, A41, A43, A48, A50, A57, A61, A62, A63 et A64 et 5 autoroutes sont également couvertes en 4G : A1, A7, A21, A23 et A86 (hors tunnels).L’opérateur déclare également renforcer sa présence sur les lieux de vacances puisque 28 nouvelles stations balnéaires seront ouvertes à l’été 2017, ce qui portera à 404 stations balnéaires en France qui sont couvertes par Orange en 4G auxquelles s’ajoutent une centaine de sites touristiques : le Mont Saint-Michel, les châteaux de la Loire, la route des vins en Alsace, la Dune de Pilat, Saint-Tropez… Mais aussi de manière temporaire, environs de 150 événements, tels que le Festival d’Avignon, le Festival des Vieilles Charrues, les Francofolies, les Eurockéennes…. Ceux qui partent à la montagne ne seront pas en reste puisque le réseau de données sera également disponible dans 95 stations d’altitude.Reste la campagne, également prisée par les vacanciers. Pour eux, l’opérateur a choisi d’accélérer le déploiement de la 4G dans les communes de moins de 5000 habitants. En douze mois, Orange a amélioré ou couvert 8000 communes ce qui représente 6 millions d’habitants supplémentaires. Cela porte au total la couverture en 4G d’Orange à 72% de la population sur ces territoires.