Réalité Virtuelle : Dans la peau de Thomas Pesquet, une première mondiale

De retour sur Terre le 2 juin dernier après une mission de six mois à bord de la Station Spatiale Internationale (ISS), Thomas Pesquet est devenu le plus jeune et dixième astronaute français à partir dans l'espace. Avec ses coéquipiers, ils ont réalisés des images inédites en très haute définition et à 360°. Cette collaboration avec la société française de production La Vingt-cinquième Heure, a déjà permis de réaliser deux films documentaires : Thomas Pesquet - L'étoffe d'un héros, diffusé sur Planète+, et Thomas Pesquet - L'envoyé spatial, diffusé début juin dans Envoyé Spécial.Aujourd'hui, ils ont décidé ensemble, de repousser encore un peu plus les frontières, en proposant une expérience immersive de réalité virtuelle intitulée : «». Le public enfilera une combinaison spatiale et de découvrira la Terre vue de l'ISS. Le premier tweet de Thomas Pesquet après être revenu sur Terre confirmait déjà cette envie de partager son expérience avec le grand public : «», notait l’astronaute.Ce film permettra de revivre les entraînements les plus intenses des astronautes (la centrifugeuse, la piscine de la NASA à Houston…) et d'explorer l'ISS. L'expérience ultime : une sortie extravéhiculaire dans le vide spatial. Pour la première fois au monde, les spectateurs pourront découvrir l'Overview Effect, cette sensation physique et spirituelle puissante qui frappe les astronautes la première fois qu'ils observent la fragilité de notre planète perdue dans le cosmos.A cette expérience inédite, s'ajouteront plusieurs autres œuvres comme 16 Levers de soleil, en référence au nombre de levers de soleil que peuvent contempler chaque jour les occupants de l'ISS, ainsi qu'un film pour les planétariums, un documentaire pour les écrans géants et un long-métrage pour le cinéma.Le financement de films aux formats innovants, comme la réalité virtuelle, est plus complexe à mettre en place que celui de documentaires au format traditionnel. Pour finaliser le projet « Dans la peau de Thomas Pesquet » l'équipe de production a lancé une campagne de financement participatif, qui a décollée le 29 mai sur le site. Tous les Terriens sont invités à contribuer à cette initiative afin de poursuivre l'aventure que Thomas Pesquet a voulu partager avec un public aussi large que possible.En échange de leur soutien à cette campagne, les contributeurs pourront visualiser le documentaire en immersion, soit chez eux grâce à des casques de réalité virtuelle, soit dans des salles de cinéma dédiées à la VR. Certains pourraient même défier la gravité en se plongeant en chute libre dans une soufflerie ! D'autres surprises spatiales seront débloquées au fur et à mesure de la campagne.