Spartan, le fabricant du caleçon anti-ondes, ouvre son capitall

Un grand nombre d’institutions scientifiques majeures ont tiré le signal d’alarme sur les effets négatifs des ondes électromagnétiques. Si les avis divergent sur la question, de plus en plus d’études dénoncent les effets néfastes de cette exposition. Celle-ci aurait un impact sur la fertilité masculine et pourrait accroître les risques de cancer des testicules.Spartan, qui vient d’intégrer la Station F de Xavier Niel, répond désormais cette problématique de santé avec une gamme de produits appelée à grandir. Le succès ne se fait pas attendre puisqu’en France, aux USA, en Australie, et dans d’autres pays, le caleçon qui protège des ondes électromagnétiques fait déjà les gros titres.Après seulement quelques mois d'activité, l’équipe de Spartan qui est accompagnée par des personnalités expérimentées en stratégie et marketing venues d’HEC, Publicis Etoile, Nuxe, Pull-In, Chevignon, Thalgo, … a dépassé largement ses objectifs en termes de chiffre d'affaires, notamment grâce au marché américain séduit par le produit.Autant de raisons qui inspirent entre autres Scientipole Initiative et des Business Angels issus du réseau de l’Incubateur HEC à participer à hauteur de 500 000€ sur ce tour de table qui devrait permettre d’accroitre la notoriété de la marque et la propulser vers de nouveaux horizons.Mais le capital reste ouvert à d’autres investisseurs via la plateforme de