Un 1er « Summer Camp » dédié au numérique pour Tetrapolis Academy

Avec neuf années d’expérience dans la formation professionnelle, Tetrapolis Academy s’adresse cette fois aux personnes qui désirent perfectionner le pilotage de leur activité sur internet, dans un cadre convivial. Ceux qui ont des difficultés à trouver du temps dans l’année pour se former en webmarketing, e-commerce et réseaux sociaux, sont concernés par ce nouveau format qui se décline en deux parcours d’une semaine, divisés en thématiques d’une demi-journée. Une possibilité d’adapter à la carte, le menu de sa formation.L’esprit du « Summer Camp », selon Tetrapolis Academy, c’est d’associer une approche professionnelle une dynamique ludique sous forme de quizz, équipes… pour apprendre en se faisant plaisir. Les experts intervenants ont prévu de privilégier les astuces métiers et les mises en pratique. Et cela ne se limite pas aux cours.Les participants bénéficieront d’animations complémentaires : initiation de gestes du golf, sur un putter indoor, exercice de gymnastique adaptés aux travailleurs sur écran, et bien sûr visite d’Angers. Comme dans tous camp d’été, l’organisation propose un accompagnement des participants qui viennent de toute la France. Le déjeuner sera fourni et ceux qui le souhaitent seront logés à proximité.Deux parcours à la carte sont proposés, sur la base de la demi-journée, la journée ou la semaine. Parcours 1 : «et parcours 2 : «. Deux options qui permettront d’aborder le second semestre de l’année avec sérénité.Le Summer Camp bénéficie du soutien de «», agence social média et de «», agence de webmarketing et E-Commerce certifiée Prestashop ».Pour en savoir plus et s’inscrire :