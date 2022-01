Acteur majeur de l’IoT, LACROIX Group solidement implanté aux USA

Lancement d’IoT Continuum avec Orange, récompenses internationales, soutien du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance... pour l’ETI familiale LACROIX Group , l’année 2021 aura été déterminante en matière d’Internet des Objets dans les domaines de l’eau, des infrastructures ou encore de la 5G. L'année 2021, pourtant compliquée pour bon nombre d'entreprises, crise sanitaire oblige, confirme la pertinence de la stratégie du groupe nantais pour les années à venir.Pour Lacroix, l’année 2021 a commencé avec la conquête de l’Ouest Américain. Pas uniquement lors du Consumer Electronics Show de Las Vegas (Nevada), événement incontournable, auquel le groupe nantais participe depuis plus années (voir vidéo), mais aussi et surtout avec l’alliance avec l’EMS (Electronic Manufacturing Services) américaine Firstronic, laquelle se conclura par une prise de participation majoritaire dans le capital de la société, en décembre de la même année. De quoi donner une vraie stature internationale à LACROIX Group.», explique Vincent Bedouin, Président directeur général du groupe.La démarche de l’entreprise familiale, dont le chiffre d’affaires s’est élevé à 441 millions d’euros en 2020, s’est notamment concrétisée par le lancement, au printemps de «» dont l’objectif est d’accélérer le déploiement et l’industrialisation de l’IoT massif, aux côtés de partenaires de taille, mondialement reconnus, comme Orange, Sierra Wireless et STMicroelectronics. Ce partenariat industriel doit permettre d’optimiser et d’accélérer la transformation numérique des entreprises, et notamment le déploiement et l’industrialisation de l’IoT massif sur les réseaux LTE et 5G en offrant de nouvelles opportunités de croissance aux clients européens et internationaux dans les secteurs des bâtiments intelligents, de l’automobile, de la santé, des villes intelligentes et de l’industrie. A charge du groupe, à travers son activité électronique LACROIX Electronics , les services de conception électronique et de fabrication industrielle du continuum.