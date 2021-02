Adhésion au Club de l'Arche 2.0

Le Club de l'Arche 2.0 est une association qui regroupe des acteurs (individuels, collectivités, associations, entreprises) qui s'investissent dans le développement de la ville et des territoires de demain. Cette association qui organise des rencontres, débats, événements qui lui permettent d'atteindre ses objectifs est aussi éditeur du webmagazine « Ville Intelligente Mag » et de la WebTV « les rendez-vous de l’innovation », lesquelles s'adressent à tous les acteurs publics et privés qui s'intéresse de près ou de loin à l'amélioration de la ville et de son environnement, mais aussi aux usagers, habitants des territoires concernés ou visiteurs, sans qui la ville intelligente n'aurait pas de sens.



Ce magazine exclusivement digital se veut accessible à tous, aux experts des technologies numériques et de l'internet des objets, mais aussi au grand public, à tous ceux qui s'intéressent à l'avenir de la société dans laquelle ils évoluent.



L'adhésion à l'association permet de soutenir activement le fonctionnement de ce webmagazine (location de locaux, achat de matériel, prestations éditoriales…) et de ses services associés dont chaque membre peut profiter pour faire connaitre ses actions, activités et produits.