Pas de Smart City sans gouvernance.

C’est ce qu’on appelle le « Smart Traffic Control » . Il est utilisé dans les aéroports, pour ouvrir les portes plus ou moins rapidement afin de fluidifier les flux de passagers. Il est également utiliser dans les villes avec le contrôle des feux tricolores à distance afin d’optimiser le trafic routier. Son principal avantage, c’est d’éliminer ou réduire les embouteillages, avec un frein de taille : la peur de la centralisation de l’information et son piratage potentiel.



En matière de gouvernance, « toucher au trafic est un sujet éminemment politique et risqué », souligne David Millot. Plusieurs organismes de contrôle, des critères de succès divergents (vitesse de déplacement, pollution générée, sécurité, engorgement ou pas, temps de livraison, coexistence avec les piétons, transports en commun, …) rendent l’équation complexe et les arbitrages malaisés. « D’un autre côté, bien mené, c’est la clé du succès pour rendre les villes plus accessibles et plus vivables, avec un impact visible et mesurable pour tous les habitants et les visiteurs », appuie David Millot. « Techniquement, des données sont pré-existantes. Il existe déjà des salles de contrôle de trafic avec caméras vidéo dans les villes mais ces données sont peu ou pas exploitées et il ne faut pas inonder les opérateurs sans exploiter à 100% les capacités d’un système de smart trafic », pour le Vice-président de Software AG Europe, « il faut anticiper les modules à déployer à terme , en utilisant l’Intelligence Artificielle (IA) et la robotisation pour focaliser l’intelligence humaine là où il y a des décisions à prendre ». L’enjeu est de trouver le bon mélange entre l’IA, la robotique et l’humain… car il semble difficile de s’abstenir de l’humain.



En définitive, loin des concepts nébuleux, la concrétisation de la Smart City demande à redéfinir le lien entre les différents acteurs : privés, publics, usagers, consommateurs. Si les algorithmes permettent de pré-opérer un arbitrage, c’est encore et toujours l’humain qui doit en décider les fondations, ainsi que les ultimes conséquences et les assumer. « Les villes ne deviendront pas intelligentes toutes seules. La Smart City se fera par l’Humain, pour l’Humain et avec des moyens humains. Le Robot Process Automation ne fera que porter ces choix », conclut David Millot.