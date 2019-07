Un appel à projet national « Territoires d’Innovation de Grande Ambition » (TIGA) a été lancé en 2017, l'idée de faire à la Rochelle une zone "zéro-carbone" d'ici 2040 a été présélectionné en janvier 2018 avec 24 autres propositions. Leur but est d'être le premier territoire urbain littoral zéro carbone, ce qui consiste non pas à n'émettre aucunes émissions de CO2 ce qui est impossible, mais que les émissions soient proportionnelles à la part du dioxyde de carbone que l'on stocke. Pour atteindre cet objectif, la ville va utiliser des puits de carbone qui peuvent être des forêts, la mer…De nombreux efforts ont déjà été fait sur le territoire, sur l'éclairage urbain, l'isolation des bâtiments, les marais sont protégés leurs permettant d'absorber plus de CO2, le développement de la mobilité électrique, les initiatives faites pour inciter à prendre le vélo… Les entreprises aussi sont impliquées, un réseau appelé "Biotop" a été créé, il permet de diminuer et de recycler les déchets et les matériaux utilisés dans le cadre professionnel.L'audition pour savoir si le projet est retenu à eu lieu le 9 juillet, s'il est sélectionné, 45 millions d'euros sur 10 ans seront attribués pour mener à bien ce projet.Pour en savoir plus : https://www.larochelle.fr/lamairie/action-municipale/la-rochelle-territoire-zero-carbone.html