La SBA et CERTIVEA présentent la V2 de Ready2Services, label du bâtiment connecté et communicant

En un peu plus de 3 ans, une centaine de bâtiments se sont engagés dans la démarche R2S, soit plus d’1,7 Millions de m². La SBA et CERTIVEA ont collaboré main dans la main pour rédiger la nouvelle version du label, sur la base de nombreux audits et retours terrain.Le label Ready2Services est la meilleure preuve qu’un bâtiment est équipé, connecté et sécurisé pour des services numériques performants et durables. Construit avec les acteurs du bâtiment et du numérique, il intègre les meilleures pratiques du marché et les standards internationaux. Sans équivalent, il dépasse le domaine de la connectivité et propose une méthodologie structurée, permettant d’accueillir de nombreux services, notamment énergétiques. Au final, la valeur de votre bâtiment sera renforcée !Intégrant de nouveaux enjeux, facilitant la rénovation numérique, s'adaptant à tout type de bâtiment tertiaire, la version 2 du label Ready2Services est l’aboutissement de plusieurs mois de travail !Découvrez le programme et inscrivez-vous au webinaire de lancement en cliquant sur le lien : Je m'inscris au webinaire !