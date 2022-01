Laurent Taupin, ex-ingénieur en chef Véhicule Autonome de Renault, rejoint l'opérateur de covoiturage Ecov

Opérateur de lignes de covoiturage locales et expert en mobilité, Ecov se donne pour mission de faire de la voiture un transport collectif au service des collectivités, afin de réaliser la transition écologique et solidaire dans la France périphérique. Laurent Taupin va renforcer une équipe déjà très compétente en matière de mobilité.



Laurent Taupin, ingénieur de 54 ans dont 20 ans chez Renault, avait la responsabilité du développement du véhicule autonome chez le constructeur français. Au sein d’Ecov, il portera un projet de R&D appliquée avec un consortium d’industriels de la mobilité, qui vise à construire le système routier de demain capable d’accueillir un usage partagé du véhicule autonome, et dont les lignes de covoiturage à haut niveau de service développées par Ecov constituent la première étape. Plus largement, il travaillera à la mobilisation du véhicule connecté dans les lignes de covoiturage.



« L'autonomie complète du véhicule autonome sera progressive et mettra encore des années à être réalisée » explique Laurent Taupin. « Plusieurs chemins sont possibles. Dans certains domaines de pertinence, elle pourra voir le jour à plus court terme, et avoir un impact positif. C’est pourquoi je suis convaincu qu’il faut penser le véhicule autonome comme un micro-bus de quatre places à usage collectif et raisonner à l'échelle du système routier et de son usage, et non seulement à celle du véhicule ».



Laurent Taupin qui vient renforcer une équipe de haut niveau, avec notamment Laure Ménétrier (ex-conseillère nouvelles mobilités du Ministre des transports, ingénieur des Mines) ou Jean- Baptiste Ray (expert reconnu, ancien directeur de la R&D d’Arcadis) se montre heureux de « travailler sur un sujet aussi stimulant et important pour l’avenir de la mobilité. Notre vision commune du véhicule autonome nous amène dès aujourd’hui à penser service et non seulement technologie, pour construire le système routier de demain basé sur un usage collectif de la voiture. »







La Rédaction