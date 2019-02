L'accord-cadre Métropole de Lyon-Veolia vise à formaliser et à renforcer les coopérations entre la collectivité et le groupe Veolia. Cet accord-cadre porte sur 5 axes. Le but est de créer une métropole attractive et intelligente, inclusive, professionnalisante, durable et surtout humaine et agréable à vivre. Pour David Kimelfeld, « Veolia est un partenaire important. Nous avons l'ambition d'une métropole très attractive et inclusive […]. Et cette collaboration avec Veolia va bien au-delà. » Et Antoine Frérot d'ajouter : « Pour faire correctement ce travail il faut comprendre la population avec laquelle on travaille. »