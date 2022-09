Meet’up Greentech, le grand rendez-vous de la Greentech française

Organisé par les ministères de la Transition écologique, de la Cohésion des Territoires et de la transition énergétique, en partenariat avec FrenchTech, BPI France et Business France, le « Meet’up Greentech » s’annonce comme un lieu d’échange privilégié entre les acteurs de l’écosystème greentech, en présentiel mais aussi en distanciel sur la plateforme Vimeet Pour les organisateurs il s’agit d’un temps fort au service des entreprises, startups et PME en particulier, en présence de grands comptes et d’investisseurs, d’administrations, de chercheurs et d’experts avec un objectif : créer des opportunités de développement commercial.Pour information, 3200 personnes ont participé à l’édition2021 au cours de laquelle plus de 2000 rendez-vous d’affaire se sont tenus.Si vous êtes intéressé par l’innovation et engagés pour l’environnement, vous pouvez vous inscrire sur : https://meetup-greentech.fr/fr/