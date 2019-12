Ce challenge qui s’adresse aux entreprises prêtes à relever le défi écologique, consiste à proposer des solutions innovantes et concrètes qui pourraient permettre de limiter l’impact de notre société sur l’environnement et notamment sur le cycle de l’eau.3 thématiques sont proposées aux candidats qui devront déposer leur1- Comment réduire l'impact environnemental des activités économiques afin de préserver les ressources, notamment dans le cadre de l'eau et l'assainissement ?2 - Comment développer l'écotourisme grâce au numérique et ainsi favoriser l'attractivité du territoire ?3 - Comment créer, grâce au numérique, des éco-citoyens respectueux de l'environnement et gardiens des ressources ?», explique Fabien BOUDAUD, Directeur du territoire Anjou-Deux Sèvres. «». Vaste programme qui peut être mené à bien grâce à la créativité des startups, lesquelles constituent une source d’inspiration pour le groupe en s’ajoutant aux expertises métiers dont il dispose. «», poursuit le directeur territorial.Cinq start-ups ou PME seront sélectionnées par Veolia puis coachées par des collaborateurs du groupe pour les aider à affiner leur projet. Ces cinq finalistes viendront ensuite « pitcher » leurs solutions le 12 février 2020 à Saumur (49) lors du séminaire régional de Veolia (activité Eau) devant 200 collaborateurs de la région Centre Ouest.», complète Charles GUY, Directeur de la région Centre-Ouest Veolia eau. « C».Quatre gagnants seront distingués : l'un par le public, les autres par un jury interne et externe, composé notamment de Frédéric Van Heems, Directeur général de Veolia Eau France et d'acteurs clés du territoire de Saumur. Ce challenge est doté d’une participation financière de 7 000 € pour le premier, 2 000 € pour le second et 1 500 € pour le troisième, dotations auxquelles s’ajoutera l’accompagnement technique du groupe. Le public sera également invité à choisir son « coup de cœur », lequel recevra une invitation pour un week-end touristique à Saumur d’une valeur de 500 €.C’est la seconde fois que la région ouest de Veolia organise ce type de challenge, le premier avait organisé au Mans, en octobre 2018, sur le thème de la nouvelle économie des eaux usées. C’est une startup nicoise,qui avait emporté le prix pour un projet sur la maitrise des inondations en milieu urbain et les conséquences sur les réseaux d'eaux usées qu’elles entrainent. Un sujet d’actualité...Les jeunes entreprises qui veulent déposer une candidature peuvent se rendre sur la plateforme dédiée au Positive Impact Challenge.