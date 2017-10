Le Groupe Eram présente trois chaussures connectées au World Electronics Forum

Parade, marque spécialisée dans les équipements de sécurité, installée à Jarzé, à quelques encablures d’Angers, présente deux chaussures connectées. La première s’appelle « e.Vone ». Destinée aux personnes âgées et aux travailleurs isolés, cette chaussure détecte les chutes grâce à un équipement électronique présent dans la semelle. « Grâce à un système alliant cloud et Intelligence artificielle, tout mouvement erratique ou immobilisation prolongée déclenche à distance une alarme auprès de référents de sécurité (famille, employeur…) », précise la marque. Cet équipement est conçu pour fonctionner dans plus de 120 pays.



La seconde a pour nom « Izome ». Elle est destinée aux zones de travail complexes comme les très gros chantiers de BTP ou les mines. « Elle déclenche une vibration lors d’un déplacement inopiné dans une zone de danger prédéfinie ». Elle utilise le système de « Geofencing » ou géorepérage (gardiennage virtuel), une fonction d'un logiciel de géolocalisation qui permet de surveiller à distance la position et le déplacement d'un objet et de prendre des mesures si la position ou le déplacement s'écartent de certaines valeurs prédéfinies.



Quant à la marque Eram, dont les boutiques sont généralement implantées en centre-ville, elle présente « #Choose by Eram » des des sneakers intelligentes, 100% made in France, incluant sur la tige une bande de fibre optique tissée reliée à une LED multicolore qui permettent grâce à une application de changer de couleur instantanément. Cette nouvelle génération de chaussure qui devrait intéresser les plus jeunes peut évoluer en fonction de la musique écoutée, ou faire varier la couleur à partir d’un smartphone.



Le groupe Eram qui compte 1100 points de vente, 7000 collaborateurs et 2 usines en France annonce que « d’autres innovations restent à venir au sein du groupe afin d’offrir de nouveaux services à ses clients au-delà de l’usage traditionnel de l’habillement et des chaussures ».