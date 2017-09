Mobilité : louez une voiture pour un euro avec Lucky Loc

Rendez-vous personnel, départ en week-end, transport de marchandises, déménagement, les particuliers peuvent désormais louer une voiture ou un utilitaire auprès des plus grandes marques de location telles que Europcar, Avis ou Rent a Car, pour une somme dérisoire. Ce n’est pas une publicité mensongère pour attirer les clients, mais une innovation pour les grandes sociétés de location qui leur permet de rapatrier leurs flottes à moindre coût. Un service utile pour ceux, de plus en plus nombreux, qui ne souhaitent pas investir dans une automobile et qui ont un besoin ponctuel.Dans la pratique, lorsqu’un particulier a besoin d’un véhicule pour se rendre d’une ville à une autre, il s’adresse à une société qui lui met à disposition. Le véhicule est donc loué par l’agence de la marque dans la ville de départ et sera restitué à l’agence de la ville de destination. En principe le véhicule est rapatrié dans la ville de départ, avec d’autres véhicules, par un camion porteur ou par train. «», expliquent Claire Cano et Idris Hassim, fondateur de la SAS Freecars, structure qui opère depuis 2012 sur le marché du transport de véhicules.En lançant « Lucky Loc », une plateforme web qui permet de louer un véhicule pour l’euro symbolique, Claire Cano et Idris Hassim, assurent le rapatriement des flottes des loueurs à l’unité, pour un coût bien inférieur à celui qu’ils connaissent lors des rapatriements groupés. «», ajoutent les initiateurs de ce service en aller-simple. « P».Pour les particuliers intéressés, plus de 30 000 depuis le lancement de la plateforme, en 2012, pour 50 000 trajets, c’est une véritable aubaine, ces derniers n’ayant à leur charge que le carburant et les frais de péages. Les assurances responsabilité civile, vol et dégâts étant pris en charge par le loueur.Pour utiliser ce service il suffit de se rendre sur la plateforme Lucky Loc depuis son ordinateur, son smartphone ou tablette, connectés à internet et de renseigner la ville de départ, c'est-à-dire celle où l’on souhaite récupérer le véhicule, puis celle où l’on souhaite se rendre. Le service affiche le ou les véhicules disponibles pour le trajet. Une carte permet de voir rapidement le nombre de véhicule disponibles au rapatriement dans les villes de l’hexagone. Il suffit ensuite de sélectionner le trajet et la durée de location (24 ou 48h) puis de s’acquitter de 1 euro de location par carte bancaire. Le jour du départ il suffit de se rendre dans l’agence muni de son bon de réservation et récupérer le véhicule après état des lieux, selon le même principe qu’une location classique.Pour ceux qui attendent l’opportunité pour se déplacer, un service d’alerte permet d’être informé d’une disponibilité sur un trajet déterminé.La startup Freecar a également lancé, en 2015, Expedicar, un service également destiné aux professionnels de l’automobile (concessionnaires, loueurs longue durée, garagistes, mandataires) et aux particuliers, qui leur permet de faire déplacer leurs véhicules à l’unité, en commandant leur transport en ligne.Pour en savoir plus : www.luckyloc.com