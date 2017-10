Pony Bike : le vélo connecté qui donne un coup de frais à la mobilité urbaine

« C’est un peu comme si nous avions un vélo dans notre poche »

(Pas d’accueil, pas de soucis) » c’est le slogan de la startup britannique «». Créée à Oxford en mai dernier, cette entreprise d’origine française par son co-créateur Paul-Adrien Cormerais, a décidé de dépoussiérer le monde du vélo en libre-service, lequel connaît un succès grandissant dans les villes du monde entier qui en sont équipées.Mais le Pony Bike, à la couleur verte acidulée, n’est pas un vélo comme les autres vélos en libre-service, il en est même éloigné puisque sa particularité c’est de ne pas nécessiter de station de parcage. Grâce au cadenas connecté dont il est équipé et que l’utilisateur peut déverrouiller, par l’intermédiaire d’une puce Bluetooth, depuis une application installée sur son smartphone, ce vélo peut être abandonné au coin d’une rue, à l’entrée d’un cinéma, ou d’une université. De quoi tenter les voleurs de tout ou partie de cycle, toujours nombreux en ville. «», précise Paul-Adrien Cormerais. «».Autre point intéressant, la mise à disposition de ces vélos urbains n’est pas assurée par la collectivité, mais par l’entreprise qui se charge de les localiser et éventuellement les remettre dans les endroits où ils sont susceptibles d’être utilisés. «», poursuit Paul-Adrien Cormerais. «».La petite entreprise a lancé sa première expérience à Oxford en début d’année. «... » la petite entreprise souhaite s’implanter en France. Pony Bikes a contacté plusieurs villes françaises. Angers s’est montrée très intéressée, puisqu’une vingtaine de vélos seront mis à disposition des Angevins pendant la Connected Week qui se déroule du 21 au 28 octobre prochains. «». Du côté de la mairie, on se réjouit de cette proposition qui tombe à point nommé pour démontrer, surtout au moment du World Electronics Forum qu’elle accueille prochainement, son appétence pour les initiatives qui peuvent apporter encore plus de crédit à sa démarche de cité intelligente et connectée.Le petit vélo vert qui ne coute que 80 centimes aux cyclistes pour 30 minutes d’utilisation - des formules d’abonnement seront prochainement proposées -, risque bien de ringardiser les Vélib’ (Paris) et autres Vélo Cité + (Angers) jugés», par le fondateur de Pony Bicke.Rendez-vous est donc pris à la Connected Week d’Angers pour tester ces nouveaux vélos liberté. En attendant, l’application est disponible sur les stores (Apple et Google).Pour en savoir plus : www.getapony.com