T-Mobile : la voiture électrique à partager en zone rurale

« T-Mobile est un acteur de la cohésion sociale et du maintien d’activité sur les territoires »

Comment permettre aux habitants des zones rurales et des villes de moins de 10 000 habitants de se déplacer en utilisant des solutions de mobilité durables présentes le plus souvent dans les grandes métropoles ? C’est la question que s’est posée la start-up « G5-T », une structure à laquelle on doit une plateforme d'échange, partage et financement solidaire agricole et rural lancée au mois de mai dernier.Pour y répondre la dynamique jeune pousse qui ne souhaite pas que le monde rural soit en reste, vient de lancer la solution « T-Mobile », une plateforme de partage de places et de voitures 100% électrique, 100% web et 100% mobile. Cette nouvelle solution qui s’inscrit dans une démarche collaborative d’autopartage et de covoiturage, a été lancé le 1juillet dernier dans la région des Hauts-de-France. La jeune entreprise qui en est à l’origine ambitionne de la développer sur tout le territoire français.Pour créer cette nouvelle solution de mobilité, la société G5-T s’est associé à Philippe Morand, fondateur de Be-Mobile , une entreprise leader de la mobilité intelligente et écoresponsable, convaincue que les comportements des citoyens doivent changer. C’est en analysant les nouvelles tendances de consommation et en saisissant les opportunités du digital, que Philippe Morand et G5-T ont lancé cette nouvelle solution de mobilité. «», a déclaré Philippe Morand de Be-Mobile, lors de la présentation organisée au Touquet.Si T-Mobil, n’est pas en soi révolutionnaire, elle se démarque des autres solutions proposées sur le marché en visant les villes de moins de 10 000 habitants et les territoires ruraux. «», affirment les initiateurs de cette nouvelle plateforme. Pour l’heure, le parc auto est déjà composé d’une dizaine de voitures : Mercedes Classe B, Renault Twizy et la XS du constructeur Beebee Auto.L’autre originalité de plateforme T-Mobil c’est qu’elle passe par un système « d’Ambassadeurs » installés au cœur des territoires, tels des agriculteurs, commerçants, entreprises et collectivités qui veulent offrir de nouveaux services à leurs clients, salariés, citoyens ou touristes. Le recrutement se fait, pour le moment, dans la région de lancement, les Hauts-de-France, avant un déploiement sur d’autres régions de l’hexagone.Une station appelée « T-Relais » sera installée chez chaque ambassadeur. «», indique les dirigeants de G5T. D’autres informations seront également proposées par les ambassadeurs (vente de produits, borne wifi, hébergement…). Pour l’instant une page d'accroche permet de s’inscrire sur le web, en attendant la mise a disposition prochaine de l’application sur smartphone disponible sur l’App Store et Google Play.Pour en savoir plus : www.t-mobil.fr